Wim De Decker ziet het zitten met SK Beveren-aanwinst: “Filipovic was kapitein bij BATE, dat is niet niks”

voetbal challenger pro leagueSK Beveren zocht vorige week in San Pedro de Pinatar de Spaanse zon op voor een weekje stage. Wim De Decker geeft aan dat die stage geslaagd was. SK Beveren is volgens hem helemaal klaar om de strijd om promotie voort te zetten. De eerste wedstrijd is meteen de klepper tegen medeleider Beerschot.

“De stage is goed verlopen, absoluut”, aldus De Decker. “Je overloopt vooraf altijd wat je wil zien en waarop je wil trainen. Als je dan heel wat van die zaken ter plaatse terugziet, geeft dat een voldaan gevoel. De oefenmatchen, tegen Deinze en een Spaanse derdeklasser, die waren oké, maar ik had liever tegen andere tegenstanders gespeeld. Door omstandigheden en het WK was het moeilijk om er te vinden.”

Op stage kreeg hij de kans om nieuwkomer Jakov Filipovic beter te leren kennen. “Puur voetbaltechnisch en tactisch is hij een aanwinst, anders hadden we hem niet gehaald. Hij was kapitein bij BATE Borisov, dat is niet niks. Hij wou terug naar België komen en wanneer je zo’n profiel kan binnenhalen, moet je niet twijfelen. Hij is bovendien volledig fit.”

Ook doelman Brent Gabriël keerde - vroeger dan voorzien - terug van de uitleenbeurt aan reeksgenoot Dender. “Brent ging naar daar in de veronderstelling dat hij er meer minuten ging maken. Als het is om op de bank te zitten, hebben wij hem liever bij ons om hem hier te zien evolueren. Zowel voor de club als voor hem is dat beter.”

Loterij

Intussen verloor concurrent Beerschot de inhaalmatch bij Deinze. Een klein beetje gerechtigheid nadat de wedstrijd in Virton onbegrijpelijk niet uitgesteld werd. Voor De Decker beidt dat echter geen troost. “Het is helemaal geen pleister op de wonde, nog geen klein beetje. Wat daar gebeurd is, tart alle verbeelding. Als ik eraan denk, begint mijn bloed opnieuw te koken. Die match was een loterij, het was geen eerlijke manier om twee punten te verliezen.”

Zondag kijken zijn troepen Beerschot opnieuw in de ogen. Een kans op revanche voor de verloren heenwedstrijd op de eerste speeldag. “Dat was onze slechtste wedstrijd van het seizoen, dat klopt. We waren op dat moment niet klaar, het merendeel van de zomeraanwinsten kwam vrij laat aan en we waren nog niet in vorm. We zijn op alle vlakken geëvolueerd. Ik ben ervan overtuigd dat het een leuke wedstrijd wordt. Voor zo'n matchen doe je het. Ook het publiek zal massaal aanwezig zijn, dat is alleen maar positief. Die match leeft.”

