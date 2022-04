Wim De Decker (SK Deinze): “Op basis van ons voetbal hebben we meer recht op tweede plaats dan RWDM”

Met 7 punten voorsprong op Waasland-Beveren en 9 op Deinze ziet het ernaar uit dat RWDM na het seizoen barragematchen tegen het nummer 17 uit 1A zal mogen spelen. In 1B resten nog drie speeldagen. Tegen de club uit Molenbeek verloor Deinze thuis met 1-2 – de oranjehemden zaten toen met heel wat coronabesmettingen – en werd na een rode kaart voor Ruyssen in het Edmond Machtensstadion een 2-0-achterstand opgehaald. Recenter verloor Deinze met 1-0 in Molenbeek. “Chapeau voor RWDM”, begint De Decker zijn vooruitblik op het duel van zondagavond. “Ik heb altijd gezegd dat een ploeg die een reeks kan neerzetten de tweede plaats zou pakken. RWDM heeft dat gedaan. Het ziet ernaar uit dat zij tweede zullen worden.”

“Die club heeft in december en januari door enkele transfers haar ambitie bijgesteld. Transfers die wij in die periode rateerden”, aldus De Decker. “Deels doordat de club in die periode onderhandelingen voor een overname voerde. Ik blijf erbij: op basis van het voetbal dat wij brengen, hebben wij meer recht op de tweede plaats dan RWDM. Ook al hebben wij voor aanvang van de competitie nooit gezegd dat we tweede willen eindigen. Gezien het verloop van het seizoen zat dat erin. Zonder dat ik over een gemiste kans wil spreken.”

Optie Dansoko gelicht

Niettemin heeft Deinze de ambitie om ooit de stap naar 1A te zetten. Sinds kort beschikt de club over twee internationals. Defensieve middenvelder Liam Fraser plaatste zich deze week met Canada voor de Wereldbeker in Qatar. Hij keerde vandaag (lees vrijdag) terug na interlandverplichtingen en staat normaal zondagavond aan de aftrap. Bafodé Dansoko was ook enkele dagen weg voor interlandverplichtingen met het West-Afrikaanse Guinee. In een match bij Zuid-Afrika (0-0) mocht hij het slotkwartier volmaken. “Bafodé is in de spelersgroep de man die dit seizoen de grootste sprong vooruit maakte”, benadrukt De Decker. “In het begin had hij het lastig met mijn manier van werken, maar op een gegeven moment maakte hij een klik en was hij vertrokken. Intussen heeft de club de optie in zijn contract gelicht zodat Dansoko normaal ook volgend seizoen bij Deinze speelt.”