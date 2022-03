Wim De Decker (SK Deinze): “Mertens scoort minder, maar heel content over zijn functioneren in de ploeg”

Enzo Ide rijdt in zijn eerste rally meteen naar het podium

Hij was al succesvol op circuit, met een internationale titel in de GT-racerij en winst in de 24 uur van Zolder en de afgelopen seizoenen maakte hij ook een stevige opmars in de rallycross: we hebben het over Enzo Ide. Intussen proefde Ide ook van de rallysport. Zijn debuut eindigde meteen met een podiumplaats.

10 maart