Wim De Decker (SK Beveren) na nederlaag op Club NXT: “Te veel jongens niet op niveau, ik ben benieuwd naar de verklaring”

Voetbal Challenger Pro LeagueHet is toch wat met SK Beveren en uitwedstrijden bij de belofteteams in de Challenger Pro League. In de reguliere competitie kon het die wedstrijden op verplaatsing nooit winnen en ook de play-offs begonnen met een valse noot, een 3-0-nederlaag bij Club NXT.

“Dit was zeker niet de start die voor ogen hadden”, aldus De Decker. “Dat moeten we niet gaan verbloemen, de feiten zijn nu eenmaal wat ze zijn. Het was echt niet goed genoeg. Ik zag geen gebrek aan adrenaline, misschien was er té veel focus? Het is alleszins jammer dat het op dit moment gebeurde, nu moeten we vol aan de bak.” De nederlaag kwam hard aan. “Dit komt fameus binnen. Het is de eerste keer dat we play-offs spelen en we wilden goed starten. Dat maakt dit een bittere pil om slikken.” Er waren te veel spelers van de Waaslanders niet op de afspraak. “We hadden er allemaal veel meer van verwacht, ik ben benieuwd naar de verklaring. Waarom er zoveel jongens niet op niveau waren, weet ik niet. Je kan dat wel opvangen als het om enkelingen gaat, maar nu waren het er te veel.”

Keuze van de coach

Misschien werkte de druk verlammend. “Dat moeten we aan de spelers vragen, we gaan het er intern zeker over hebben. Normaal gezien scoren we heel vlot, dat is zaterdag niet gelukt." Topschutter Barry zat voor de rust op de bank. “We hebben vijf spelers die makkelijk tot scoren komen en goeie statistieken hebben. Moest het kunnen, zou ik met hen allemaal spelen. Het zijn keuzes die je als coach moet maken. We wonnen met 5-2 tegen Dender, dan ga ik niet veranderen puur om te veranderen.”

Intussen groeit de kritiek van de supporters. “Ik snap het ook wel, hun ontgoocheling is even groot als bij ons. Als je er meer van verwacht, ben je uiteraard teleurgesteld. Het blijft sport, maar er is maar één oplossing. We moeten aan dezelfde kant van de koord blijven staan, ik hoop dat ze vol achter de ploeg blijven staan. De titel is nog mogelijk, het is nog heel vroeg. Maandag steken we de hoofden bij elkaar zoals steeds. We hebben nog maar drie keer verloren, nu moeten we de puntjes op de ‘i’ zetten.”

