Wim De Decker (SK Beveren) is tevreden coach: “Het gevaar komt bij ons van alle kanten”

Het is goed toeven op de Freethiel tegenwoordig. Ook tegen Anderlecht Futures konden de fans vier keer juichen. Van Damme kon na een lange studieronde na een halfuur het voordeel in gestalte van SK Beveren uitbuiten met een gemeten kopbal. Barry werkte op slag van rust in twee tijden de 2-0 tegen de touwen.

Na de koffie toonde Mbokani zijn klasse door een goeie voorzet mooi in de kruising te knikken. De tegengoal van Diallo zorgde even voor twijfel, maar Hoggas maakte een kwartier voor tijd de 4-1 die de angel uit de wedstrijd haalde. De Fransman had als invaller makkelijk een hattrick kunnen maken, maar zijn andere pogingen waren te laconiek. Coach Wim De Decker zag ook de werkpunten, maar was over het algemeen tevreden. “Ik heb heel veel positieve, leuke dingen gezien, maar ook enkele zaken die beter kunnen. Ik wil vooral het goeie onthouden. Onze verslapping in de periode waarin het tegendoelpunt viel had niet gehoeven. Die tegengoal knaagt echt, vooral de manier waarop we die slikten. Ik begin meer en meer te zien dat de groep ook zo reageert, verder hadden we zeker meer doelpunten moeten en kunnen maken.”