Wim De Decker maakt zich met SK Beveren op voor thuismatch die er geen is: “Zou hallucinant zijn moesten we als enige op kunstgras moeten spelen”

Genk vond geen geschikt veld in de buurt nadat de eigen mat in de Cegeka Arena te zeer beschadigd raakte na de opeenvolging van wedstrijden. “Natuurlijk is het een vreemde situatie, dat is nog zacht uitgedrukt”, aldus Wim De Decker. “Het is vreemd, maar als ik hoor dat we normaal op Visé gingen spelen, is het uiteindelijk nog de beste oplossing. Op Visé ligt kunstgras, dat had nog meer discussie opgeleverd. Het zou hallucinant zijn als je als enige club op kunstgras moet gaan spelen in die verplaatsing, het tart alle verbeelding.”

Er is een klein voordeel aan verbonden uiteraard, maar De Decker wil dat niet over het paard tillen. “Je moet die lange verplaatsing niet maken, dat klopt. Maar een thuismatch is het niet, daarvoor hebben we onze supporters nodig. Eigenlijk zouden die beloftenteams een eigen uitvalsbasis moeten hebben, zoals Club NXT dat doet in Roeselare.”

Even terug naar zondag. SK Beveren keek tegen een 2-0-achterstand aan, maar kon toch nog een punt uit de brand slepen. Vooral over het niveau in de eerste helft was coach De Decker niet te spreken. “Ik heb een heel dubbel gevoel na die match. Het contrast met vorige week kon niet groter zijn. Het was één van onze minste helften van het seizoen. We misten een bepaalde dynamiek in ons spel. Ze kwamen al snel verdiend op voorsprong. In de tweede helft trokken we dat recht en konden we nog een punt halen. Dat is een magere troost, want elk puntenverlies blijft jammer.”

Vier afwezigen

Beveren moest het zonder vier sterkhouders doen. Ismaheel viel uit tegen Beerschot, Van Damme mocht niet spelen tegen moederclub Standard en Everton Luiz en Vukotic waren geschorst. “Helemaal verrast door het verschil was ik niet, want ik ken die jongens hun kwaliteiten. Maar toch is er een reden waarom onze kern zo breed is. Dan moeten anderen bewijzen dat ze hun plaats in die kern waard zijn. Vier afwezigen is natuurlijk wel een groot aantal.”

De net uit blessure teruggekeerde Louis Verstraete moest bij de rust invallen om als aanjager te fungeren. “Het was natuurlijk niet evident voor Louis. We wilden hem eerder rustig brengen, maar de situatie liet dat niet toe. Hij heeft de 45 minuten vol kunnen maken zonder problemen. Hij kon op maandag meteen weer meetrainen.”

