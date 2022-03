Wim De Decker (Deinze): “Mertens scoort minder, maar heel tevreden over zijn functioneren in de ploeg”

Volleybal EML Liga Maaseik na hectische week in vijf sets voorbij Gent: “Graag wat vroeger de tegenstan­der gekend”

Greenyard Maaseik lijkt na een hectische week op weg naar de Champions Final Four. De Maaseikenaars pakten vrijdagavond een 2-3 winst op het veld van Gent. Dat terwijl het er lange tijd naar uitzag dat de Maaslanders pas op zaterdag in Borgworm moesten spelen. “Het was een zware week met onzekerheden en dan ook nog eens het minst interessante scenario. Maar goed, winnen moesten we toch en ook al was het moeilijk, we hebben onze opdracht volbracht”, vertelt trainer Fulvio Bertini.

12:19