Wim Crabeels en SK Snaaskerke zijn nog niet zeker van behoud: “Rijke clubs staan eerlijk competitieverloop in de weg”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE ASK Snaaskerke puurde de voorbije weken 8 punten uit 4 wedstrijden en klom zo op naar de twaalfde plaats in het klassement van tweede A. Het zette zo een belangrijke stap in de strijd tegen degradatie, maar de ploeg van Wim Crabeels is nog niet zeker van het behoud, want zowel Zwevezele B, Loppem als Kortemark maken mathematisch nog kans om over Snaaskerke te springen.

Met een 1-2-overwinning in Loppem, dat nu één punt minder telt dan Snaaskerke, boekten Crabeels en co afgelopen weekend een gouden driepunter in de strijd om het behoud. “Het was een zenuwslopende partij”, laat de oefenmeester ons weten. “Het lukte ons maar niet om het verschil te maken, hoewel we voetballend de betere ploeg waren. Loppem kwam op de koop toe dan ook nog eens op voorsprong bij het begin van de tweede helft. Het moment waarop je als ploeg vaak begint te twijfelen, maar mijn jongens reageerden ijzersterk. Ze bleven met opgeheven hoofd voetballen en scoorden de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd schonk Durand ons dan de verdiende overwinning. Een grote opluchting, al zijn we nog steeds niet zeker van de redding.”

Lof voor de spelersgroep

Die redding kan dit weekend een zekerheid worden, op het veld van Kortemark, de voorlaatste in de stand. “Het is simpel: als we ginds minstens één punt pakken, ontlopen we met zekerheid de voorlaatste plaats”, weet Crabeels. “Ondanks de negatieve spiraal waarin ze zitten en de voorlaatste plaats in de stand is Kortemark een ploeg die we allerminst onderschatten. Voor de winterstop waren ze nog in de running voor een eindrondeticket. Pas nadat in februari het nieuws uitkwam dat ze volgend seizoen enkel met hun B-ploeg voort zullen doen, kwamen ze in het sukkelstraatje terecht. Ze spelen dit weekend hun laatste thuismatch in tweede provinciale. Reken maar dat ze nog één keer alles zullen geven.”

Snaaskerke kon de voorbije weken al zeker zijn van het behoud, maar het geraakte tegen leider Veurne en hekkensluiter Beernem niet verder dan een 1-1-gelijkspel. “Tegen Veurne liepen we wegens een scheidsrechterlijke dwaling de overwinning mis”, aldus nog Crabeels. “Tegen Beernem wrongen we dan weer zeven open kansen de nek om. Ik neem niemand iets kwalijk, want mijn jongens kan ik echt niets verwijten. Ondanks een lang en slopend seizoen, blijven ze week na week hard trainen en zich tomeloos inzetten. Ik heb alleen maar lof voor mijn spelersgroep.”

Afspraken

Tot slot moet er Crabeels nog iets van het hart. “Het zag lang ernaar uit dat Zwevezele B het niet zou redden, maar de voorbije twee speeldagen pakten ze 6 op 6 tegen de nummer vier Jabbeke en kampioen Veurne, met behulp van enkele jongens die deel uitmaken van hun ploeg in tweede nationale. Het is frustrerend dat er daar geen duidelijke afspraken en regels rond gemaakt zijn en rijke ploegen op die manier een eerlijk competitieverloop in de weg staan. Zwevezele B behoudt zo allicht zijn plaatsje in tweede provinciale, terwijl andere ploegen dat misschien meer verdienen.”

Tweede provinciale A: SVD Kortemark – SK Snaaskerke: zondag 24 april om 15 uur

Lees ook: provinciaal voetbal in West-Vlaanderen