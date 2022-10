Wim Claes hoopt dat Kontich tegen Ternesse kentering kan inzetten: “Al genoeg pech gehad”

“Natuurlijk is dit niet de start die we voor ogen hadden, maar ik ben ervan overtuigd dat het tij vroeg of laat wel eens zal keren”, aldus Claes. “Al het goede van vorig seizoen (Kontich eindigde toen knap vierde, red.) kan tenslotte niet in één keer verdwenen zijn. Bovendien is er meer dan voldoende kwaliteit aanwezig voor een mooi seizoen.”

Niet twijfelen

Claes behoudt ondertussen het volste vertrouwen in coach Peter Schrauwen. “Ik zie geen enkele reden om aan hem te twijfelen. Ook de spelersgroep valt trouwens niets te verwijten. We zitten momenteel gewoon in een periode waarin alles tegenslaat. We hebben bijvoorbeeld nog maar één echt slechte match gespeeld en dat was op de openingsspeeldag tegen Heikant (6-3-nederlaag, red.). Voor het overige hebben we vooral heel veel pech gehad. Dat mag alleen niet in de kopjes gaan kruipen van de spelers, want dan hebben we pas echt een probleem.”

Kontich is na zes speeldagen de ploeg met het meest aantal tegendoelpunten. “Daar moeten we wel werk van maken, want we slikken veel te gemakkelijk goals. Op dat vlak heeft het uitvallen van Bram Raeymaekers ons duidelijk geen deugd gedaan. Bovendien hebben ook Bram Kerckhofs en Tim Peleman een tijdje in de lappenmand gelegen. Gelukkig zijn zij nu wel terug, maar we hebben onze defensieve kopzorgen al gehad.”

Zwart beest

Claes hoopt komend weekend tegen leider Ternesse niet voor de vierde week op rij met lege handen achter te blijven. “Dan zullen we wel uit een ander vaatje moeten tappen dan afgelopen zaterdag tegen Loenhout (3-1-verlies, red.), want Ternesse staat ongetwijfeld niet voor niks op kop. Ze hebben bijvoorbeeld nog geen enkele keer verloren dit seizoen. Bovendien is het een beetje ons zwart beest. Al gaan we onze huid uiteraard wel duur verkopen, waardoor het ongetwijfeld een match op het scherp van de snee wordt.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen