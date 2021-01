Wim Acke wordt komend seizoen assistent-trainer bij Aalbeke Sport: “Op mijn leeftijd was het nu het moment om het te proberen”

Wim Acke begon met voetbal bij de jeugd van FC Passendale en stond er op zijn zestiende al in de eerste ploeg. Op achttienjarige leeftijd trok hij naar Ingelmunster, dat toen in derde klasse speelde en Jan Ceulemans als trainer had aangetrokken. Na Ingelmunster volgden passages bij Gullegem, Wevelgem, RC Waregem, Rumbeke, BS Poperinge en SK Oostnieuwkerke. Bij die laatste ploeg bleef Acke liefst zeven jaar. Dat maakt een totaal van 23 jaar voetballen in een eerste elftal, bekroond met zeven titels en meerdere promoties. “Vier jaar geleden ben ik gestopt bij Oostnieuwkerke”, vertelt de 42-jarige Acke. “Bij Passendale ben ik twee jaar jeugdtrainer geweest van de ploegen van mijn oudste zoon Matthis en jongste zoon Simon.”

“Waarom ik nu T2 van Aalbeke Sport word? Dat heeft eigenlijk drie redenen”, gaat Acke voort. “Allereerst begon het wat te kriebelen. Indien er zich iets aanbood, wilde ik het wel bekijken. Voorts is Rodrigue Derycke is een heel goede vriend. We speelden nog samen bij Gullegem. Onze voetbalvisie ligt in dezelfde lijn. Een derde reden is dat het ‘Project 2023', een sportief mooi project, van Aalbeke me kon bekoren.

Geen half werk

“Aalbeke weet waar het naartoe wil. Alles is er aanwezig om te slagen. Het kunstgrasveld is een pluspunt. Op mijn leeftijd vind ik het nu het moment om het te proberen”, gaat Acke voort. “Geen half werk, maar met heel veel goesting. Mijn ervaring als speler wil ik doorgeven. We zullen een ruime kern hebben. De aankopen gebeuren gericht. Ik weet dat er velen zullen verbaasd zijn als ze dit lezen over mijn toekomst, maar ik ben blij met die beslissing.”

Wim Acke is in Hooglede filiaalhouder van BNP-Paribas-Fortis en woont in Passendale. Vader Frans is er voorzitter van vierdeprovincialer FC Passendale.

Mauceri en Heugebaert komen erbij

Topschutter Lorenzo Mauceri gaat na seizoenen weg bij SV Moorsele. In derde provinciale C scoorde hij vorig seizoen liefst dertig keer en had op die manier een heel belangrijke inbreng in de titel. Mauceri woont in Lauwe. Destijds vertrok hij van het toenmalige SC Menen naar SV Wevelgem City, waar hij drie seizoenen vertoefde.

De ervaren Mathieu Heugebaert van tweedeprovincialer Blauwvoet Otegem tekende ook. Hij is een ex-speler van Moen, Avelgem, Helkijn, Deerlijk.