Wilson Kabera met Erpe-Mere United naar Eppegem: “Ons seizoen is zeker nog niet voorbij”

Voetbal Derde Nationale AOp drie speeldagen van het einde van de competitie blijft het in de subtop van derde nationale A zeer spannend. Vier ploegen staan te drummen om de vijfde plaats in te nemen. Die positie geeft recht op deelname aan de eindronde. Geen van de vier teams kan plaats vijf definitief claimen. In Erpe-Mere hopen sommige spelers daar verandering in te brengen.

De top vier in de reeks is buiten schot, maar Lochristi (42 punten), Erpe-Mere United, Hamme (beiden 41 punten) en Stekene (39 punten) hebben de eindsprint ingezet om de vijfde plaats weg te kapen. Wilson Kabera Manzi – door iedereen met ‘Willy’ aangesproken – beseft dat de komende weken nog leuk kunnen worden voor de fusieclub. “Dit weekend trekken we naar Eppegem. In die match kunnen we scherprechter worden in de degradatiestrijd. Eppegem staat op de veertiende plaats en kan elk punt gebruiken om zich te handhaven in nationale.”

“Een week later is er de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Die match tegen Lebbeke staat al met stip in de agenda genoteerd. Het is de laatste match op de Lindekouter. Onze voorzitter gaf deze week al aan dat het een groot feest moet worden. Ik kijk er alvast naar uit. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie trekken we dan naar Sint-Niklaas. Ook dat wordt een heel bijzondere match, maar daar mag ik nog niet aan denken (Kabera lacht en verwijst zonder het te vermelden naar de heel incidentrijke heenwedstrijd, waarbij Erpe-Mere door de tegenstander in een negatief daglicht werd geplaatst, red.). Ons seizoen is zeker nog niet voorbij.”

Goed seizoen

Wat er ook nog gebeurt, in Erpe-Mere kan men terugblikken op een goed seizoen. Wilson Kabera Manzi knikt instemmend. “De laatste weken was het wat onregelmatiger, maar de balans is globaal bekeken inderdaad positief. We hebben een jonge ploeg en meerdere jongeren hebben ervaring kunnen opdoen die volgend jaar nuttig zal blijken te zijn. Jongens als Maarten Matthijs of Tom Lammens konden voort groeien. Ik heb intussen mijn verbintenis bij de club verlengd. Aangezien er enkele spelers stoppen, wil ik graag meebouwen aan de nieuwe ploeg.”

