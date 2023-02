Wilson Kabera Manzi ziet Erpe-Mere United na de rust plooien tegen Merelbeke: “Eén uur hebben we meegespeeld”

Voetbal tweede nationale AOp de drieëntwintigste speeldag is Erpe-Mere United er niet in geslaagd om de drie punten thuis te houden tegen Merelbeke. Voor de rust speelde de ploeg prima mee, maar na het openingsdoelpunt van de bezoekers viel het spel van United helemaal in elkaar. Zaterdag reist de spelersgroep af naar Cercle Brugge.

Rode lantaarn Erpe-Mere United speelde tegen Merelbeke best een aardige eerste helft. De ploeg gaf weinig weg en kreeg zelf ook enkele kansen. De beste was voor Rodrigo De Oliveira, maar hij besloot over. Na de rust eiste Merelbeke nadrukkelijker de bal op. Aanvankelijk bleef de thuisploeg de controle houden. Op het uur scoorde Falzone met een schitterende bal in de kruising. Wat later kopte Rogiers de 0-2 tegen de netten. Meteen gingen de kopjes naar beneden bij Erpe-Mere. In de slotfase zette Binst met een knappe trap vanop de middenlijn de 0-3-cijfers op het bord.

Wilson Kabera Manzi

Op de winst van Merelbeke viel weinig aan te merken. Wilson Kabera Manzi bevestigt. “Eén uur hebben we meegespeeld. In die periode hebben we onze job gedaan. Godijn hield ons enkele keren overeind, maar zelf konden we ook dreigen. De 0-1 sneed ons de adem af. Zelfs bij die eerste tegengoal stonden we goed opgesteld, het was gewoon een bijzonder knap schot van die nummer tien (Kabera Manzi doelt op Falzone, red.). Plots lukte er niets meer bij ons. Die laatste twee doelpunten mochten trouwens ook gezien worden. Eens we op achterstand komen, ziet onze ploeg af. Onze weerbaarheid smelt dan weg.”

Nieuwe ploeg

De voorbije jaren was Wilson Kabera Manzi een vaste waarde op het middenveld van Erpe-Mere United. Op het einde van dit seizoen scheiden de wegen van speler en club. “Mijn contract wordt niet verlengd. Momenteel ben ik op zoek naar een nieuwe club. Ik zou graag op nationaal niveau blijven voetballen. In het verleden overkwam het mij nog dat ik ergens laat tekende. Telkens kwam het in orde. Zorgen maak ik mij dus nog niet. Intussen wil ik alles blijven geven voor United. Ik wil me in de kijker blijven spelen. Persoonlijk zal ik daar baat bij hebben en United kan er ook enkel maar beter door worden.”

Ploegen en doelpunten

Erpe-Mere: Godijn, Delmoitié, Van Der Haegen (78’ Bliki), Rodrigo De Oliveira, Laurent, Beerens (68’ Cuyvers), Piers, Kabera, Thibaut (78’ Callebaut), Vinck, Mulume.

Merelbeke: Maes, De Mey (86’ Elaut), Verhelst, Rogiers, Falzone, Verheyden (74’ Van Laere), El Hamdaoui, Lievens, Verkindere, De Ruyver (88’ Van Den Winckel), Binst.

Doelpunten: 61’ Falzone (0-1), 67’ Rogiers (0-2), 84’ Binst (0-3).

