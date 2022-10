Wilskracht alleen volstaat niet voor moedig ARB Hamme tegen Charleroi

De wedstrijden in eerste nationale begonnen met tien minuten vertraging. De scheidsrechters wilden eendrachtig een statement maken, nadat vorige week keepertrainer Van Bael na de match Herentals-Borgloon de broek uittrok van scheidsrechter Kris Feytons. De voetbalbond gaf Van Bael een schorsing van één speeldag. De refs oordeelden dat deze sanctie niet in overeenstemming was met het feit dat de integriteit van een arbiter in gevaar werd gebracht. Feit is dat de bondsinstanties allerminst vrijuitgaan. De zaak had normaliter moeten voorkomen op 5 oktober. Dat gebeurde niet. De latere datum kon wijzen op een minnelijke schikking, maar gezien de feiten leek dat abnormaal. Blijkbaar heeft een procureur de ernst van de feiten verkeerd ingeschat. Taalcommunicatie kan hierbij aan de basis gelegen hebben. Bij de bond erkende men dat een en ander niet naar wens was verlopen en men de fysieke integriteit van de arbiters hoog in het vaandel draagt.