Wilrijkenaar Christian Iguacel klaar om te wervelen met de Tornados op WK in Eugene

atletiek400m-specialist Christian Iguacel voelt zich klaar om op het WK in Eugene te gaan knallen met de Tornados en misschien ook in de mixed Relays. Nadat hij door ziekte forfait moest geven voor het BK voelt hij zich nu weer topfit.

Het drieluik BK (26/06), Luik (29/06) en De Nacht in Heusden (2/07) liet Iguacel om diverse redenen aan zich voorbijgaan. “Jammer dat ik het BK miste door maag- en darmklachten. Ik wist dat ik in goeie vorm zat en ik wilde potten gaan breken. Ik voelde me wel snel beter. De meeting van Luik op woensdag had ik ook geschrapt uit voorzorg en de Nacht van de Atletiek was moeilijk omwille van de vlucht”, vertelt de Wilrijkenaar die onlangs met de nationale ploeg afreisde naar Eugene.

“Op het WK moet ik normaal gezien in topvorm zijn. Daar sta ik volledig ten dienste van de ploeg. Ik ben volledig hersteld van de ziekte. Nu is het eerder aanpassen aan het uurverschil, maar dat gaat wel vlot. Zware trainingen hebben we hier nog niet gedaan, maar ik voel me toch elke dag sterker.”

Zoals altijd mikken de Tornados hoog. Ook nu Jonathan Borlée forfait gaf met een blessure. “Als je naar de geschiedenis kijkt, zit België steeds in de finale op de aflossingen. En dat zowel met het mannenteam, het vrouwenteam als met het gemengde team. Finale halen is dan ook de eerste doelstelling van het team en ik denk ook dat die kansen realistisch zijn”, spreekt hij duidelijke taal.

‘Stressen doe ik niet’

De 26-jarige atleet nam met de 4x400m-ploeg al deel aan het EK indoor in 2021. Het WK wordt zijn eerste grote outdoorkampioenschap. “Voor mij is het mijn debuut, maar erover stressen doe ik niet. Ik hoop gewoon het team zo veel mogelijk te kunnen helpen! Heel het team heeft zowel in België als hier een uitstekende vorm laten zien, dus daar ben ik zeker van. Iedereen wil toch op het kampioenschap zijn beste vorm laten zien?”

Hij was in de running om zich individueel te plaatsen voor het EK in Zürich (15-21 augustus) op de 400m. Maar door het WK heeft hij nu geen wedstrijdkansen meer om nog de limiet te lopen. “De bedenking dat ik hierdoor individueel mijn kansen ontloop, heb ik me gemaakt, maar uiteindelijk heeft iedereen dezelfde kansen gehad en waren er mannen die sneller waren, dus kan ik me er bij neerleggen.”

Coach Lieve Van Mechelen: “Christian zit goed”

Iguacel’s coach Lieve Van Mechelen zag hoopgevende signalen op de laatste trainingen op Belgische bodem. “Christian zit goed”, meent de coach. “De woensdag na het BK vond ik hem op training zo indrukwekkend dat ik spijt had dat ik hem niet in de 4x100m-ploeg had opgesteld op de meeting in Luik. Op die laatste training liep hij ontzettend goed. Hij is helemaal hersteld. We hebben op training alles kunnen doen wat we nog moesten doen. Hij voelt zich goed. Ik heb er alle vertrouwen in dat het zal goedkomen.”

