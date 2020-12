William Van Brabander (KVC Deinze): “Twee shirtsponsors minder, maar club niet in moeilijkheden”

Veldrijden profs Quinten Hermans pakt tweede plaats in Essen: “Podium doet deugd”

23 december Quinten Hermans (Tormans CX) heeft zijn eerste podium van het seizoen te pakken. De Looienaar werd tweede in Essen. Vorig jaar won Hermans nog in de Noorderkempen, maar na zijn val in de Dauphiné is hij nog steeds aan het opbouwen. “Met Van der Poel, Pidcock en Sweeck stonden er toch drie toppers aan de start. Ik ben heel blij dat ik de strijd heb kunnen aangaan. De tweede plaats is een bevestiging van de groei”, vertelt Hermans.