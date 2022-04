William Junior Lecerf zevende in L-B-L voor beloften: “Tevreden, maar Ardense Pijl moet me beter liggen”

Voor jonge klimmers is Luik-Bastenaken-Luik voor beloften zowat de eerste grote afspraak van het seizoen. In zijn eerste seizoen bij Lotto-Soudal U23 was William Junior Lecerf op de afspraak. “In onze selectie was Lennert Van Eetvelt de vooruitgeschoven man, maar niet dat we als ploeg enkel en alleen zijn kaart trokken”, verduidelijkt Lecerf. “Iedereen mocht zijn ding doen. Eén keer hebben we als ploeg een situatie moeten rechtzetten. Romain Grégoire was op de Stockeu met enkele renners in het offensief gegaan. Dat hebben we met de ploeg rechtgetrokken.”

Grégoire de sterkste

De beslissing viel pas op de slotklim, côte de Bolland. “Daar raakten we met zeven voorop”, gaat Lecerf verder. “Daarna probeerde ik enkele keren alleen weg te geraken. Even sloeg ik een klein gaatje, maar Romain Grégoire kwam me halen. Dan waren we al op zevenhonderd meter van de streep in Blegny. Ik zette me op kop in dienst van ploegmaat Lennert Van Eetvelt. Hij legde de duimen voor Grégoire, echt wel de sterkste man in koers en dus de verdiende winnaar. Met mijn zevende plaats ben ik heel tevreden.”

Naar Ronde van Aosta

Lecerf, woonachtig in Ruien, trok met de Tryptique des Monts & Châteaux en het Circuit des Ardennes in de benen, naar La Petite Doyenne. Op maandag 25 april begint hij aan de Ronde van Bretagne, een rittenkoers van een week. “Niet meteen mijn favoriete parcours, maar ik kan er wel wat werk opknappen voor de ploeg”, blikt Lecerf vooruit. “Voor mij ook een goeie voorbereiding op de Ardense Pijl, een wedstrijd die me nog wat beter moet liggen dan Luik-Bastenaken-Luik. Die Ardense Pijl is één van mijn doelen dit seizoen. En deze zomer ook de Ronde van Aosta. In tegenstelling tot vorig jaar wordt het een normale editie van Aosta. Vorig jaar deed ik er de eerste rit mee voor het podium, maar kwam ik in de tweede etappe ten val waardoor ik niet meer verder kon.”