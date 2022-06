William Junior Lecerf vierde in Baby Giro: “Vooraf dacht ik dat de top twintig al heel mooi zou zijn”

“Voor ik naar Italië vertrok dacht ik dat de top twintig halen goed zou zijn”, begon de tweedejaarsbelofte van het Lotto-Soudal Development Team zijn Giro-analyse. “Dat ik in de voorlaatste etappe die eindigde op een klim van circa twintig kilometer tegen een gemiddelde stijging van 8,5 procent tot de beste drie zou horen had ik niet verwacht. Want zo’n col had ik nooit eerder gedaan. Ik heb daar een beetje kunnen profiteren van de uitval van ploegmaat Lennert Van Eetvelt. De renners van Hagens Berman Axeon en Groupama-FDJ hebben de achtervolging op Lennert in handen moeten nemen. Lennert begon met anderhalve minuut voorsprong aan de klim en pakte de rit. Ik heb vooral moeten volgen. Lenny Martinez heb ik op een bepaald moment moeten laten rijden. Maar in de finale kon ik nog wegrijden van de rest en derde worden.”