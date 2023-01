Willem Neukermans en KFC Herent kwalificeren zich ten koste van buur Veltem voor de halve finales van de beker: “De competitie primeert maar ook de beker wordt nu een doel”

Enkele weken na de clash in de competitie keken buren Veltem en Herent elkaar ook in de Beker van Brabant in de ogen. Terwijl de derby toen op een billijke puntendeling eindigde, was het ditmaal Herent dat zich met een 0-1-zege wist te te kwalificeren voor de halve finales.

Het was sowieso een bekerduel dat alle kanten uit kon, al had Veltem dan het thuisvoordeel en ging het als co-leider in de tweede periodestand de winterstop in. “Klopt ja, dus we waren wel een beetje op onze hoede en hebben het iets behoudender aangepakt in vergelijking met eind november”, reageert Willem Neukermans. “Nu, die speelwijze had niet alleen met de tegenstander te maken. Want op die manier wisten we in de eerste wedstrijd van de terugronde ook Bierbeek te kloppen in competitieverband en die zege gaf ons een serieuze vertrouwensboost voor wat volgt.”

Operatie redding

“Eigenlijk was de beker geen doel op zich en daardoor hebben we het meer opgevat als een extra oefenmatch voor de herneming van de competitie”, gaat de youngster verder. “We waren ook zeker niet op ons sterkst tegen Veltem, omdat we er de voorkeur aan gaven om jongens die twijfelachtig waren nog een weekje extra rust te gunnen. Niet dat we niet tot het uiterste gingen, want je wilt altijd aan het langste eind trekken eens die wedstrijd op gang is gefloten. En nu we bij de laatste vier zitten, willen we die beker ook gewoon heel graag naar Herent halen. Dat gezegd zijnde is de competitie nog zoveel belangrijker. We zijn er met z’n allen rotsvast van overtuigd dat we ons hachje kunnen redden in eerste provinciale. En zeker nu we met Bierbeek en Veltem de maat konden nemen van twee teams die toch al het één en ander getoond hebben de voorbije maanden. Rhodienne komend weekend wordt meteen een hele belangrijke confrontatie, maar dat zijn ze allemaal de komende tijd.”

Grote broer

Op zijn 19de steekt Willem Neukermans steeds nadrukkelijker de neus aan het venster in de hoofdmacht van Herent. “Zo’n overstap van de B-ploeg vraagt altijd de nodige aanpassing, dat was bij mij niet anders”, aldus nog de spelmaker. “Vorig seizoen mocht ik op het einde van de competitie al eens meedoen, maar nu speelt de ploeg nog een reeksje hoger natuurlijk. Maar stilaan begin ik mijn draai te vinden op dat middenveld, onder meer dankzij het groot loopvermogen waarover ik beschik. Het is verder heel plezant om samen te kunnen spelen met mijn oudere broer Ernest. Ook naast het veld komen we goed overeen, dat scheelt (knipoogt).”