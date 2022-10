Willem Janssens wint dankzij sterke slotronde cross in Ruddervoorde: “Sollicatie voor Wereldbekerselectie”

Een overtuigende sollicitatie voor een Wereldbekerselectie! Zo ziet Willem Janssens (17) zijn zege in de Superprestigeveldrit in Ruddervoorde. In een felle strijd met Sil De Brauwere, Stan Van Grieken en Lars Van Loocke trok de tweedejaarsjunior uit Herentals zaterdag aan het langste eind.

Na een felle start van de Zweed Ville Merlov nam Lars Van Loocke de kop over. Willem Janssens pikte bij de West-Vlaming aan. Iets wat ook Sil De Brauwere, bij MJ Wood ploegmaat van Van Loocke, deed. Stan Van Grieken achtervolgde en kwam in de vijfde van zes ronden bij de drie koplopers. Dit kwartet begon in een zonovergoten Ruddervoorde samen aan de slotronde.

“Toen ik in de tweede ronde bij Lars Van Loocke aansloot maakte ik op een schuine kant een foutje waardoor ik terugviel naar plaats vijf”, vertelde Janssens. “Ik kon weer opschuiven. Met drie waren we aan elkaar gewaagd. Ook Stan Van Grieken pikte nog aan. Ik vermoedde dat de ploegmaats Van Loocke of De Brauwere iets zouden proberen, maar dat is er niet van gekomen. In de laatste ronde heb ik me op kop gezet, maar het verweer van de andere jongens brak niet. Het kwam op de passage in het zand aan. Toen ik bovenkwam op de zandheuvel had ik een gaatje. Dan wist ik dat het binnen was.”

Drie jaar geleden

Voor de crosser van AA Drink Young Lions de eerste zege in drie jaar. “Uiteraard ben ik bijzonder blij met deze overwinning, niet in het minst omdat we met vier aan elkaar gewaagd waren”, ging Willem Janssens verder. “Ik besef natuurlijk wel dat de beste Belgische junioren zondag de Wereldbeker in Maasmechelen rijden. Met deze overwinning stel ik mijn kandidatuur voor de volgende Belgische manche van de Wereldbeker. Ik hoop er bij te zijn. Want dat is een doel dit seizoen.”

Janssens, dit seizoen vierde in het Duitse Salzdetfurth en negende in Oisterwijk, vond dat hij voor Ruddervoorde in Belgische crossen ontgoochelde. “Neen, niet door pech, gewoon slechte prestaties in die veldritten in eigen land”, besloot de Kempenzoon. “Ik presteerde ook al enkele keren goed, maar wat me vandaag overkwam is natuurlijk het beste van het seizoen. Dit is goed voor mijn vertrouwen.”