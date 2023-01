Willem Brouwers wil met Lille United snel het eerste doel bereiken: “Behoud blijft onze grootste prioriteit”

Voetbal tweede nationale BVoor Lille United wacht zondagnamiddag, op het veld van Pepingen-Halle, de tweede uitwedstrijd op rij. Na een tien op vijftien heeft het team van trainer Kris De Backer zich in bovenste regionen van het klassement genesteld. De B-ploeg speelt zaterdag een eerste wedstrijd in het gloednieuwe complex aan de Heggelaan in Poederlee.

Lille verzamelde in de eerste negentien wedstrijden negentwintig punten. Daarmee behoort het bij de betere van de klas. “Op basis van onze prestaties is dat niet overdreven”, zegt Willem Brouwers. “Zonder beter te spelen hadden we een viertal punten meer kunnen hebben. Die balans zal op het einde van de rit wel in evenwicht zijn. Dat is een verdienste die we met de hele groep mogen opeisen.”

Regelmaat

Lille United heeft zich van bij de start van de competitie zonder veel moeite kunnen aanpassen aan tweede nationale. “Er is wel degelijk een verschil met derde nationale”, merkt de middenvelder op. “Zo zijn details vaak beslissend. We beseffen dat we er elke week moeten staan. Tot hiertoe is dat erg goed gelukt. Regelmaat is een andere grote troef.”

Ondanks de mooie positie blijft Willem Brouwers op zijn hoede voor grote voorspellingen. “We zitten nu in een reeks van wedstrijden tegen ploegen van ons kaliber. Het is belangrijk dat we daarin het fundament voor het behoud kunnen leggen. Dat is en blijft ons hoofddoel. We moeten rekening blijven houden met een mogelijk mindere periode. Zondag in Pepingen-Halle kunnen we opnieuw een belangrijke stap in de goede richting zetten.”

Nieuw complex in Poederlee

Met enkele weken vertraging wordt dit weekend het prachtige nieuwe complex aan de Heggelaan in Poederlee in gebruik genomen. In de omgeving waar KFC en VC Poederlee een rijk verleden bij mekaar voetbalden, begint de club zaterdag aan een nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van de club. “Het is een uniek verhaal”, bevestigt Willem Brouwers. “Voor elke speler is dit een bijkomende motivatie.”

Naast de verschillende jeugdploegen speelt de B-ploeg, het vroegere VC Poederlee, er zaterdag zijn eerste competitiewedstrijd. De aftrap tegen Merksplas wordt gegeven om 19.30 uur.

