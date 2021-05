Will Still ziet interim-periode als Beerschots T1 eindigen: “Ik heb nergens spijt van”

Voetbal 1AUitgerekend in de week dat zijn oudere broer Edward werd aangesteld als hoofdtrainer van Charleroi kreeg Will Still te horen dat zijn interim-periode als T1 van Beerschot niet wordt verlengd. De 28-jarige Still kreeg de vraag of hij opnieuw assistent wil worden, maar wacht voorlopig even af. “Ik wil eerst nog overleggen met het bestuur en Peter Maes.”

Vanmiddag raakte bekend dat Beerschot trainer Peter Maes (56) wegplukt bij Sint-Truiden. Kort voordat paars-wit het nieuws naar buiten bracht, werd Will Still verteld dat hij voortaan niet langer de sportieve baas zal zijn. “Was ik verrast door deze wending? Ja en neen”, reageert Still. “In het voetbal moet je altijd op alles voorbereid zijn. Anderzijds: in de voorbije weken heb ik meermaals met het bestuur overlegd, maar ik wist niet dat ze ook met iemand anders aan het praten waren.”

Hoewel een vaste benoeming als hoofdtrainer er niet in bleek te zitten, kijkt Still toch tevreden terug op zijn vier maanden durende interim. “No regrets. Ik heb nergens spijt van”, zegt de Britse Belg. “Ik ben best trots op de afgelopen periode. Ik vond dat ik, samen met de hele ploeg, zeer degelijk werk heb afgeleverd. Het feit dat ik vandaag heel wat bemoedigende berichten heb gekregen, sterkt me in de overtuiging dat ik heb gedaan wat ik moest doen. Dat er nu geen vervolg komt, maakt me niet speciaal ontgoocheld. Pas op, ik ben ambitieus, maar ik respecteer ook de beslissing van de club. Het tweede jaar na de promotie is altijd het moeilijkste. Ik heb er begrip voor dat Beerschot daarvoor teruggrijpt naar een meer ervaren trainer.”

Play-off 2

Zou het voor Stills positie een verschil hebben gemaakt als Beerschot één puntje meer had gehaald en dus in Play-off 2 terecht was gekomen? “Ach, dat weet je nooit”, glimlacht de Britse Belg. “Ik weet ook niet of deelname aan die play-offs wel echt een cadeau was geweest. Als je ziet hoe de huidige deelnemers presteren: dat had voor onze ploeg toch zwaar geweest. De kernen van die andere teams waren gewoon breder.”

Rest de vraag: wat brengt de nabije toekomst voor Will Still? Beerschot polste Still of hij interesse heeft om terug te keren naar zijn oude job als assistent, maar in detail werd die piste nog niet besproken. “Er zullen nog gesprekken met het bestuur moeten volgen en natuurlijk ook met Peter Maes. Ik stel vast dat Maes twee assistenten meebrengt, dus ik weet niet wat dat voor mij betekent. Laat ons eerst maar afwachten wat de komende dagen brengen. Voorlopig kan ik dus eigenlijk geen zinnige uitspraken doen over mijn toekomst.”