Wijnants en Minnaert zorgen in vijf dolle minuten voor 2-0-zege van RSCA Women tegen rivaal Standard

vrouwenvoetbal - super leagueDe vrouwenploeg van Anderlecht A blijft tot nu toe een foutloos parcours rijden in de super League. Ook na de passage van de Luikse rivaal Standard. Op speeldag drie won vrouwelijk paars-wit immers met 2-0 dankzij doelpunten van Sarah Wijnants en Marie Minnaert kort na de rust. Door deze winst blijft de landskampioen in het spoor van leider OHL, dat drie punten meer telt met een wedstrijd meer gespeeld.

Na de 3-0 overwinning tegen Aalst in het Lotto Park op de openingsspeeldag en de 0-3 winst op KV Mechelen voor de interlandbreak werd het dus nu een 2-0 op het veld van Woluwe-Zaventem, de nieuwe thuishaven van RSCA Women. Acht doelpunten in drie duels, dat is niet verkeerd voor een ploeg die in het tussenseizoen haar topschutster Tessa Willaert zag vertrekken naar Fortuna Sittard. Leider OHL A heeft er wel al quasi dubbel zoveel gemaakt: vijftien om precies te zijn. Beide titelkandidaten moesten nog geen enkel doelpunt incasseren.

In de clasico tegen Standard schoot RSCA het beste uit de startblokken, want al na tien minuten had Tornton de 1-0 aan de voet, maar ze besloot onbesuisd naast de verste paal. Ondanks veldoverzicht van de thuisploeg was het wachten tot bij het begin van het derde kwartier om nog eens een kans te zien. Na een knappe combinatie tussen Bouabadi en Minnaert, besloot die laatste in het zijnet.

De speech die RSCA-trainer Dave Mattheus tijdens de rust aan zijn speelsters heeft gegeven moet hen een boost hebben gegeven. Al na drie minuten kon Sarah Wijnants immers de score openen. Een vrije trap van Vierendeels kon door de Luikse defensie niet goed ontzet worden, waardoor de bal in de voeten kwam van de flankspeelster. Zij maakte er met een streep 1-0 van en dit onder het alziend oog van de aanwezige voorzitter Wouter Vandenhaute.

Vijf minuten later werd het al 2-0. Aan de zijlijn ter hoogte van de middellijn kon Minnaert een bal afsnoepen en aan de haal gaan. Via een tussenstation met Bouabadi, kreeg ze de bal weer in de voeten. Met haar linker haalde ze keihard uit. Halfweg de tweede helft en een kwartier voor tijd kon Standard zowaar voor wat doelgevaar zorgen, maar de kanonnen stonden telkens keer verkeerd afgesteld.

Polsbreuk Bouabadi ?

Domper op de zege was de blessure van aanvalster Bouabadi, die mogelijk een breuk in haar pols of hand heeft opgelopen en daardoor mogelijke enkele weken out is.