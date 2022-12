Wijgmaal zonder Bono Mertens naar hekkensluiter Zwarte Leeuw

In derde nationale B speelt Wijgmaal zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar zaterdagavond uit bij hekkensluiter Zwarte Leeuw. Net als vorige zaterdag in Diest zal Bono Mertens verstek moeten geven. “Vier wijsheidstanden getrokken, daar weet je toch van”, zegt hij.

Hij is pas 21, maar Bono Mertens mag gerust de draaischijf van Wijgmaal genoemd worden. Een productieve draaischijf, want hij scoorde al zeven keer dit seizoen, één keer meer dan tijdens het hele vorige seizoen in tweede nationale. Hij staat nu wel al zes speeldagen ‘droog’, want de laatste keer dat hij raak trof was op speeldag negen, uitgerekend in de heenmatch tegen Zwarte Leeuw.

Van de jongste zes matchen miste Bono Mertens er drie. Twee door een liesblessure, en vorige zaterdag in Diest moest hij ook forfait geven nadat in één klap vier wijsheidstanden moesten getrokken worden. “Dat kon niet wachten tot aan de winterstop, want die wijsheidstanden waren mijn andere tanden steeds meer achteruit aan het duwen”, zegt Mertens, die via volwassenenonderwijs een opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg volgt. “De eerste week na die ingreep kon ik nauwelijks slapen, nu gaat het iets beter maar ik kan nog steeds alleen maar mals voedsel eten. Die match bij Zwarte Leeuw komt dus te vroeg voor mij.”

Geen makkie

Zwarte Leeuw mag dan nog de hekkensluiter zijn en Wijgmaal won de heenwedstrijd wel met 4-1, toch wordt de verplaatsing naar Rijkevorsel alles behalve een makkie. Zwarte Leeuw haalde vier op zes uit zijn jongste twee competitiematchen en hoopt die lijn tegen Wijgmaal door te trekken.

“Ook wij zijn aan een goede periode bezig”, zegt Bono Mertens. We wonnen vorige week met 1-3 in Diest, van onze jongste zeven wedstrijden verloren we er twee. En had ik die penalty tegen Wezel bij een 1-1-stand niet gemist, waren die cijfers nog beter geweest, want dan hadden wij tegen die titelkandidaat allicht drie punten gepakt in plaats van nul. Jammer trouwens dat wij onze seizoenstart met 1 op 12 gemist hebben, zo niet stonden wij steviger in die linkerkolom dan de achtste plaats die we nu bezetten. Het kalenderjaar eindigen met een overwinning bij Zwarte Leeuw zou ons extra vertrouwen geven om er iets heel moois van te maken in de resterende veertien wedstrijden van het seizoen.”