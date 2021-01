Wijgmaal-speler Lennert De Keukeleere geen voorstander van heropstart: “Te laat om nog alles gespeeld te krijgen”

Dat spelers in de amateurafdelingen naar de bal en het groene gras snakken, is nog een understatement. Uiteraard willen ze liefst zo snel mogelijk terug het veld op, maar de competitie hervatten is nog een andere zaak. “Ik zou het een foute keuze vinden en velen in mijn omgeving zijn dezelfde mening toegedaan”, laat de Wijgmaalse kapitein Lennert De Keukeleere weten.

Een ancien als De Keukeleere heeft altijd wel z’n mening klaar als het over het voetbal gaat en die wil hij maar al te graag met ons delen. “Ik vind het belangrijk om mijn stem te laten horen, zodat hopelijk niet alles boven onze hoofden beslist wordt”, reageert hij. “We staan allemaal te popelen om er terug in te vliegen, liever vandaag als morgen zelfs. Maar ook al verdienen we nu niets extra, niemand van mijn voetbalvrienden zit te wachten op een heropstart. Daarvoor is het gewoon te laat vrees ik. Een scenario met trainingen vanaf half januari en een maand later wedstrijden had nog perfect gekund. Maar nu koste wat kost de helft van de competitie willen afwerken, lijkt me praktisch onhaalbaar en een brug te ver. Het zou geen goede zaak zijn voor clubs die er alles aan doen om het hoofd boven water te houden. En ook voor spelers schuilt er een gevaar, want het risico op blessures mag niet onderschat worden. Niet vergeten dat we nu al langer stilliggen dan dat normaal gezien het geval is tussen twee seizoenen in.”

Zonder druk shotten

“En als het al mogelijk zou zijn om onafgebroken te kunnen spelen de komende maanden, dan vind ik het ergens niet helemaal eerlijk om maar een halve competitie af te werken”, voegt de centrale verdediger er fijntjes aan toe. “Uiteraard is die mening subjectief nu we daar met 0 op 9 onderin de klassering prijken. Maar je begint een seizoen met dertig matchen voor ogen en geen vijftien. Een ploeg in opbouw zoals in ons geval is dan altijd in het nadeel. Jonge gasten zoals wij er veel tellen, moeten zonder druk kunnen voetballen en niet elke week knokken om de degradatie te ontlopen. Laat ons hopen dat het zover dus niet komt.”

Motivatie zoek

Eén ding is zeker, in deze tijden de motivatie vasthouden, is voor veel spelers allesbehalve evident. “Het is heel moeilijk ja, want je weet niet wat er gaat gebeuren”, zucht De Keukeleere. “De heropstart is nu al een paar keer uitgesteld en dat maakt het lastig om gemotiveerd te blijven. Onze trainer heeft bij Stad Leuven al eens gepolst om in kleine groepjes te kunnen trainen, maar dat hebben ze uiteindelijk niet toegestaan. En dus zit er niets anders op dan de conditie in ons eentje te onderhouden. Aan intervalloopjes waag ik me voorlopig niet, dat heeft op dit moment niet zoveel zin denk ik.”

Automatismen kweken

“Of er al gesproken is over volgend seizoen? De coach houdt nu videomeetings ja, maar ik heb sowieso nog een lopend contract. Ik verwacht wel dat de meeste jongens gaan blijven. We zijn ook van plan om zo snel als het kan terug te beginnen trainen, om zodoende extra automatismen te kweken met het oog op de volgende campagne. We willen te allen tijde vermijden om nog eens onze start te missen”, knipoogt Lennert De Keukeleere.