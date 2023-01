Wijgmaal opnieuw in blessuretijd onderuit

Net als de vorige thuismatch tegen Wezel, verloor Wijgmaal zondag met 1-2 tegen Nijlen en opnieuw viel de bezoekende winninggoal in de blessuretijd. De Leuvenaars blijven zo met 3 op 15 achter en moeten nu stilaan weer naar onderen kijken. Nijlen hijst zich naast Wijgmaal op de negende plaats in de stand.

“We verliezen geen plaatsen in de stand, maar tussen de negende en de veertiende zijn er maar drie punten verschil. De volgende matchen, in Boutersem en tegen Beringen, zullen we punten moeten pakken om niet écht naar onderen weg te glijden”, zegt Wijgmaalcoach Mario Nobels.

In de eerste helft was Wijgmaal de betere ploeg. Alassan, Matuasilua, Ben Hammou en Dupont lieten mogelijkheden onbenut of botsten op de bezoekende doelman Bielen. En toen deze laatste op het half uur Matuasilua tegen de grond werkte, ontsnapte hij aan een strafschop. Even later ging een vrijschop van Mertens via de muur naast. In de 36ste minuut kwam Wijgmaal verdiend op voorsprong. Bielen kon een vrijschop van Ben Hammou niet klemmen en Dupont trapte de 1-0 binnen.

De bezoekers konden daar voorlopig alleen een vrijschop van Verlinden, prima gered door Amenga, tegenover zetten. De thuisdoelman voorkwam ook een owngoal, toen Miri de bal verkeerd raakte.

Ook in de tweede helft waren de eerste kansen voor Wijgmaal. Matuasilua dribbelde zich voorbij de bezoekende defensie maar doelman Billen voorkwam de 2-0. Even later kwam ook Ben Hammou met een kopbal dicht bij een tweede thuistreffer.

Kopje onder

“Aan de rust of kort erna hadden wij altijd 2-0 moeten voorstaan”, meent Mario Nobels. “Maar na tien minuten in de tweede helft nam Nijlen de wedstrijd in handen en gingen we kopje onder. Hoe moet je dat verklaren? Het feit dat sommige jongens examens hebben en niet op alle trainingen aanwezig kunnen zijn, is misschien een gedeeltelijke uitleg”.

Op het uur lukte Yens Peeters de gelijkmaker uit de kluts na een hoekschop. De bezoekers voelden dat er méér in zat, zij bleven ook de betere ploeg maar voorlopig zonder nog echte kansen af te dwingen. In de slotfase kwam Wijgmaal toch weer een paar keer dreigend opzetten. Drie minuten voor tijd redde Bielen een poging van de ingevallen 18-jarige Gilles Lemmens. Even later dreigde Matuasilua waarna de eveneens ingebrachte Courtrai Bielen tot een nieuwe save dwong.

De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen en in de blessuretijd redde Amenga eerst nog een bezoekende poging, maar even later bezorgde Yens Peeters met een intikker de bezoekers alsnog de drie punten.