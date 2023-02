Wies Nuyens zet punt achter knap seizoen: “Ik heb deze winter enorme vorderingen gemaakt”

Het dilemma van Hoogerheide

Vierde worden op het WK. Nu de rust is teruggekeerd, blijft Wies Nuyens nog altijd met een dubbel gevoel zitten. “Het is inderdaad raar. Vooraf had ik ongetwijfeld blindelings getekend voor die vierde plaats. Vierde worden houdt immers in dat je meespeelt met de wereldtop. Toch blijf ik nu met een zuur gevoel zitten. Ik was zo dicht bij het podium dat ik nog altijd ontgoocheld ben. Ik kan niet zeggen dat ik op het WK grote fouten heb gemaakt. Kleine details hielden me van de derde plaats. Regelmatig denk ik nog dat ik derde was geworden als ik dit of dat had gedaan. Met ‘als’ koop je echter niets. Enkele minuscule tactische foutjes waren belangrijk. Die horen ongetwijfeld bij het leerproces van een junior.”

Grote progressie

Wies Nuyens is blij met de progressie die hij dit seizoen maakte. “Ik heb deze winter enorme vorderingen gemaakt. Ik stond even vaak op het podium als een jaar eerder, maar nu gebeurde dat wel in grote crossen. In alle kampioenschappen stond ik er. Het BK in Lokeren was goed, hoewel het niet helemaal mijn parcours was (Wies Nuyens werd tweede achter ploegmaat Viktor Vandenberghe, red.). Op het EK streed ik mee voor een plaats op het podium, toen ik in volle finale pech had. Daar kon ik niets aan doen, al was ik uiteraard wel teleurgesteld. Toch werd ik in Namen nog zesde. Het verhaal van het WK is gekend. In Merksplas behaalde ik mijn allereerste overwinning in een UCI-cross. Dat was ook een bijzonder fijn moment. Sportief balen zat er nauwelijks in of het zou in Boom moeten geweest zijn (Wies Nuyens werd op 3 december pas elfde in Boom, red.). Ik stond er die dag gewoon niet. Nadien bleek dat ik lichtjes ziek was. Het was een zeldzaam minpuntje in een mooi jaar.”