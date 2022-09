Wies Nuyens opent seizoen met winst in Steenhuffel: “Eerste zege is mooie opsteker”

De B-cross in Steenhuffel is niet meteen sportief het allerhoogst denkbare, maar neerbuigend neerkijken op de winst van Wies Nuyens is allerminst gepast. “Het klopt dat de bezetting niet vergelijkbaar is met die in een A-cross. Toch ben ik tevreden, die eerste zege is een mooie opsteker. Het geeft vertrouwen en ik pak meteen punten om in de volgende weken een goede startorde te bekomen. Nu wordt die startpositie nog aangeduid door loting. Ik vertrok op de derde startrij, maar kon als derde al het veld induiken. Halverwege de eerste ronde kwam ik aan de leiding. Die heb ik niet meer afgestaan. Aan de finish had ik zeventien seconden voorsprong. Het hadden er meer kunnen zijn, want tussendoor moest ik nog eens afrekenen met een lekke band. Het was trouwens een rare ouverture. Crossen bij temperaturen van bijna dertig graden is niet alledaags. Bij de opwarming gutste het zweet al van mijn gezicht. Het zorgt voor snelle omlopen. Zelf verkies ik meer modder, maar als crosser kan je de omstandigheden nu eenmaal niet kiezen.”