Wies Nuyens heeft eerste zege in UCI-cross te pakken: “Winst in Merksplas is meer dan een mentale boost”

De manier waarop Wies Nuyens in Merksplas triomfeerde, spreekt tot de verbeelding. Van start tot finish domineerde hij de cross van de Superprestige. “Ik mocht op de eerste rij van start gaan, mijn naam werd zelfs als allereerste afgeroepen. Het lukte me om een kopstart te nemen en die positie heb ik niet meer afgestaan. In de aanvangsfase kreeg ik nog de Nederlander Floris Haverdings in mijn kielzog mee. Mijn ploegleider adviseerde me om mijn eigen tempo te blijven rijden. Dat heb ik ook gedaan en dat loonde al vrij snel. Haverdings moest een gaatje laten. Aanvankelijk bleef de voorsprong nog beperkt tot amper zeven seconden. Nadien werden dat achttien seconden, dertig seconden, veertig seconden. Ik verschoot wel een beetje hoe moeilijk het is om in je eentje op kop te rijden. Je moet de focus behouden ondanks de toenemende euforie. Bij het ingaan van de laatste ronde wist ik dat het goed zat en ik zonder pech zou winnen. De winst in Merksplas is meer dan een mentale boost.”

Durven koersen

Wat betekent deze eerste overwinning in een UCI-cross concreet voor Wies Nuyens? Het antwoord is duidelijk. “Tussen het Europees kampioenschap en de cross in Niel heb ik even wat rust ingelast. Fysiek en mentaal voelde ik wat vermoeidheid. De voorbije dagen heb ik dan weer stevig doorgetraind en dat rendeerde onmiddellijk. Of er nu meer druk zal komen door deze zege in Merksplas? Ik denk het niet. Ik heb al voldoende aangetoond dat ik tot de betere juniores behoor. Veel verandert er nu niet, tenzij in mijn hoofd. Ik besef nu nog meer dat ik mag durven koersen. Die klik heb ik dit weekend wel gemaakt. Zaterdag zal ik in Kortrijk van start gaan in de wetenschap kan ik kan meespelen voor de overwinning. Dat is mijn grootste winst.”