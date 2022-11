Wies Nuyens blikt tevreden terug op zesde plaats: “Ik had echt fantastische benen in Namen”

Een zesde plaats en tweede Belg achter Antoine Jamin. Daarmee oogt het rapport van Wies Nuyens na het Europees kampioenschap voor juniores in Namen bijzonder fraai. Andermaal toonde de Roosdalenaar bijzonder veel doorzettingsvermogen. Wellicht zat er voor Nuyens nog meer in dan die dichte ereplaats, indien hij niet was opgehouden door een lekke band.

Vorig jaar werd hij zevende op het wereldkampioenschap, nu klimt hij een plaats op het EK in de rangorde. Wies Nuyens heeft terecht alle redenen om tevreden te zijn. “Hoewel het totaalbeeld er inderdaad prachtig uitziet, blijf ik toch een beetje met een dubbel gevoel zitten. Dit EK was beter dan verwacht, ik had echt fantastische benen. Uiteraard is het dan spijtig dat je in volle finale lek rijdt. Het parcours in Namen lag me wel. Op zich ben ik niet de lichtste veldrijder in het gezelschap, maar fysiek ben ik wel sterk. Dat werd zichtbaar in het klimwerk. Dat vlotte echt goed. Ik was ook zeer tevreden over mijn techniek. In het verleden was dat al eens een werkpunt. Nu heb ik het hele kampioenschap foutloos kunnen afwerken.”

Volledig scherm Antoine Jamin, Barnabas Vas en Wies Nuyens sprintten om de vierde, vijfde en zesde plaats. © Photo News

Wies Nuyens moest op de derde rij van start gaan. “Toch was ik goed weg. Op de eerste klim was ik al vijftiende. Nadien kon ik zelfs even naar de eerste plaats oprukken, maar lange tijd kon ik me handhaven op de tweede plaats. Toen kwam die lekke band. Op zich verloor ik niet gigantisch veel tijd, maar het ritme was wel gebroken. Ik viel terug naar de achtste stelling. Op het einde kon ik terug wat naar voor opschuiven. Zonder die lekke band zat er echt wel meer in voor mij.”

Volledig scherm Technisch maakte Wies Nuyens geen fouten. © Photo News

Groeiende vorm

Wies Nuyens begon aan het seizoen met een overwinning in Steenhuffel. “Op die vroege zege mag men zich niet miskijken. Het ging daar om een B-cross met een minder sterke bezetting. Het was wel een fijne opwarmer, maar op dat moment zat ik zeker nog niet in topvorm. Het was de bedoeling om steeds beter te worden. Na Steenhuffel moest ik onmiddellijk de strijd aangaan met ‘het groot geweld’. In de manches van de wereldbeker in Tabor en Maasmechelen eindigde telkens op de elfde plaats. In Tabor eindigde ik op mijn waarde, in Maasmechelen had ik een slechte startpositie. Toch kon ik daar al ervaren dat het de goede kant uitging. Vrijdag zet ik aan in de Jaarmarktcross in Niel, twee dagen later start ik in de Nederlandse Beekse Bergen. Daar wil ik opnieuw een stap voorwaarts zetten.”

Volledig scherm Wies Nuyens kijkt nu uit naar de Jaarmarktcross in Niel. © Photo News