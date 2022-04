Wielrenster Laura Vainionpää doet het ook prima in het ijshockey: “Een beetje girlpower mag toch, niet?”

Wielrennen/ijshockeyLaura Vainionpää is een bekende naam in het Vlaamse peloton. Hoewel haar roots in Finland liggen, woont ze al jaren in Aalst samen met profrenner Lennert Teugels. Minder bekend is dat Vainionpää het ook uitstekend doet als ijshockeyspeelster. Met Liedekerke Lions promoveerde ze naar de derde klasse.

Het is even wennen: Laura Vainionpää in een stoer ijshockeytenue. “Op mijn zevende begon ik al met ijshockey. In Finland is daar niets ongewoons aan. Daar beginnen kinderen op die leeftijd met de sport zoals Vlamingen beginnen te voetballen. Ook bij de dames is ijshockey populair. Zowel de mannen als de vrouwen behalen medailles op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. In 2013 stopte ik met ijshockey, omdat het moeilijk te combineren was met het wielrennen. Meer en meer kreeg ik de smaak van de fiets te pakken. Toen ik naar België verhuisde, leek het ijs helemaal te smelten.”

Volledig scherm Laura Vainionpää (midden) met de kampioenentrofee. © RV

Terugkeer naar het ijs

Vorig jaar pakte Laura Vainionpää voorzichtig de draad weer op. “Ik bleef mijn Finse ijshockeyvrienden altijd volgen. Het leek me fijn om terug te spelen, al wil ik meteen duidelijk maken dat ik in de eerste plaats wielrenster blijft. Waarom? In die sport ligt mijn niveau veel hoger. Misschien is ijshockey in de eerste plaats een mannensport. Een beetje girlpower mag toch, niet (lacht)? Mensen hebben het beeld dat het een agressieve sport is, maar dat klopt niet. Althans als iedereen het spel volgens de regels speelt. Ik sloot aan bij Liedekerke Lions en promoveerde dit voorjaar van vierde naar derde klasse. Musculair zijn er gelijkenissen tussen ijshockey en wielrennen. Dat zit wel goed. Het ijshockeyseizoen loopt van oktober tot april. Veel overlapping met de koers is er dus niet.”

Nieuw seizoen

Laura Vainionpää heeft er intussen al een vijftal koersen opzitten. “Ik heb snel opnieuw mijn draai gevonden op de fiets. In Perwez en Ooike stond ik als derde al mee het podium. Zaterdag werd het in Burst een massasprint. Ook de ploeg (S-Bikes Doltcini, red.) doet het prima. In de meeste koersen hebben we steeds iemand mee gehad in de vlucht. De komende weken kunnen we enkel maar sterker worden.”

Volledig scherm Laura Vainionpää (onderaan) verbroedert met de andere spelers van Liedekerke Lions. © RV