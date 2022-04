Wielerwereld rouwt om overlijden van bondsafgevaardigde Theo Verhavert

Je was een man van de tijd. Elke seconde telde voor jou op de koers. Die ene fractie kon immers het verschil uitmaken tussen vreugde of verdriet, tussen de hoogste glorie of de diepste ontgoocheling. Nu is jouw tijd gekomen, Theo, en ga je naar uw eeuwig graf. Het gaat je goed daarboven, maar weet je nog lange tijd een leemte zult nalaten in het wielerpeloton.

Twintig jaar geleden maakte ik als reporter mijn opwachting in het wielergild. Jij was toen al een gevestigde waarde met veel aanzien. Toch liet je niet merken dat je opgeklommen was in de hiërarchie van de afgevaardigden. Elke renner mocht bij u aankloppen, elke renner kreeg evenveel respect. Was er twijfel over een zesendertigste of zevenendertigste plaats? Geen nood, je ging het napluizen zonder morren. Als beginnend journalist mocht ik je steeds wat vragen. Geen antwoord was je te veel. Je was een man van het volk en bent dat altijd gebleven. Dat siert je. Het maakte niet uit of je met Eddy Merckx sprak of Frank Verjans. Iedereen verdiende terecht je respect. Klasse!

Ja, Theo, ik heb met je grote baas Jos Smets gesproken. Zelfs hij kon zich niet meer herinneren wanneer je als afgevaardigde bij de (toen nog) Belgische wielerbond bent begonnen. Hij trad in functie in 1995 en zelfs toen al was je délégué. In die dagen was je nog geen tijdsopnemer. Dat kwam pas in 2000. Toeval of niet? Dat was ook het jaar dat ik begon met wielerverslaggeving voor Het Laatste Nieuws.

Nu je er niet meer bent, Theo, leer ik je nog beter kennen. Ik vernam dat je vroeger zelf een boekje uitbracht met alle wieleruitslagen in. Waarom verbaast me dat niet? Wielrennen is immers je passie. Betrouwbaarheid was je motto in alle omstandigheden. Wanneer je aangeduid werd om een wielerwedstrijd in goede banen te leiden, kon elke organisator gerust zijn. Je deed je job. Eerlijk en zonder achterklap.

Theo, ik hoorde ook dat je even op het slechte pad was. Je zou zelf een voetbalclub hebben opgericht! Gelukkig haalde de wielerpassie het. Je zult van hierboven hartelijk meelachen om mijn ‘stout’ mopje. Ik ken je niet als voetbalman, maar als délégué die met de fiets naar de koers kwam. Je hebt nu je laatste rit gereden, je bidon is leeg. We wisten dat je al een tijd ziek was. Toch droeg je uw ziekte met veel moed. Dat konden we zelfs op televisie volgen. Onze bewondering groeide nog.

Volgende week wordt uw Brabantse Pijl gereden. Wat maakt het uit Wout Van Aert zal winnen? Of Remco Evenepoel? Of Frank Verjans? Voor u waren het allemaal grote renners. Opnieuw terecht. Van hierboven zal je gewoon genieten van de laatste sprint. Voor het peloton zal de tijd opnieuw lopen, maar voor ons, wielerliefhebbers, loopt die dezer dagen toch net iets trager.

Het gaat je goed, Theo!

(De begrafenis van Theo Verhavert (70) zal plaatsvinden op woensdag 6 april om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-ter Noodkerk in Merchtem)