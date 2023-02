Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen zoals vroeger met ambitie naar Beker van België

In 2011 won Geldhof deze competitie voor Tim De Troyer en Roy Jans. Hij schreef toen de Grote Prijs van Roeselare op z’n naam, werd tweede in de GP Etienne De Wilde, vierde in Beauraing, vijfde in Rochefort. Geldhof volgde in 2012 zichzelf op dankzij een tweede plaats in Beauraing, derde in GP Etienne De Wilde, vijfde in Dwars door Limburg en zevende in Rochefort. Hij verzamelde meer punten dan Frederik Backaert en Dieter Van Driessche.