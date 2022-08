Wielerschool van Herentals werkt jubileumuitgave van de ‘Ronde van de Miniemen’ af

wielrennenBegin augustus is voor de Wielerschool van Herentals het moment om de ‘Ronde van de Miniemen’ van start te laten gaan. 25 kinderen tussen acht en elf jaar krijgen de gelegenheid om met de verschillende aspecten van het wielrennen kennis te maken. Uitvalsbasis is het Boswachtershuisje, een jeugdherberg in Westerlo.

Het zijn drukke weken voor de trainers en tal van vrijwilligers van de Herentalse Wielerschool. De grote vakantie begon traditioneel met de Ronde van de Vlaamse Wielerschool voor aspiranten. Meer dan dertig jaar fietsten de jongeren tussen 12 en 14 jaar richting Ronse, om van daaruit kennis te maken met de omlopen van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dit jaar ging het naar de andere kant van het land, met start in Heusden-Limburg en St.-Vith als uitvalsbasis.

“Voor ons was het een stap in het onbekende”, zegt Alain Verhaeghe, die al negentien jaar deel uitmaakt van de vaste begeleiders. “Maar het is op alle vlakken een enorm succes geweest. Het staat nu al vast dat we volgend jaar opnieuw voor dit programma kiezen.”

Criterium

Al even traditioneel is dat de miniemen en aspiranten hun steentje aan het programma van Herentals Fietst bijdragen. Ruim 30.000 bezoekers waren vorige week donderdag naar het centrum van Herentals afgezakt. Na de middag werkten de kinderen een initiatie af, om ‘s avonds door de centrumstraten te fietsen en kennis te maken met de renners die aan het Na-Tourcriterium deelnamen. Met Wout van Aert uiteraard als blikvanger. “Wout is alle kinderen persoonlijk een hand komen geven. Een heel mooi gebaar dat bij die gasten een grote indruk heeft nagelaten. Het was een lange dag met een bijzondere apotheose.”

Jubileum

Nog tot en met vrijdag werken de miniemen hun eigen Ronde af. Voor de Wielerschool is deze 20ste editie een jubileumuitgave. Bij de start was veldrijdster Ellen Van Loy aanwezig.

“Bedoeling is om de kinderen met de verschillende disciplines kennis te laten maken. Maandag werd er in Hulshout op de piste gereden, dinsdag trekken we via de glooiende wegen van het Hageland naar Scherpenheuvel. Donderdag komen de kasseien van Geel-Ten-Aard aan bod. Vrijdag keren we terug naar Herentals. Woensdag is traditioneel een rustdag waarin tal van activiteiten, zonder fiets, op het programma staan.”

