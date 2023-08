Wie zijn de nieuwkomers van SK Beveren? DEEL 1: de verdedigers

Wielrennen profs Jasper Philipsen en Jordi Meeus starten in de Renewi Tour: koninklij­ke sprint mogelijk in Peer

De Renewi Tour, de nieuwe naam van de vroegere Benelux Tour, doet Limburg dit jaar twee keer aan. Op zaterdag 26 augustus is de rit van Beringen naar Peer, een dag later staat de finale tussen Riemst en Bilzen op het programma. Aan toppers geen gebrek in de WorldTourkoers en met Jasper Philipsen en Jordi Meeus aan de start, lijkt de onvermijdelijke sprint in Peer er één te worden om duimen en vingers af te likken.