Wie zijn de nieuwkomers van SK Beveren? Aanvallend snakt Wim De Decker naar versterking

Voetbal Challenger Pro League Stijn Wuytens (Lommel SK) kijkt met veel goesting uit naar de competitie­start: “De ambities kracht bijzetten”

Lommel SK begint op 13 augustus aan het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League met een match in Oostende. Meteen de verste verplaatsing voor de Lommelaars, maar dat kan de pret niet bederven, want de goesting is heel groot. “Absoluut. De voorbereiding hoort erbij, maar eens het om de knikkers gaat, voelt het allemaal pas echt aan”, vertelt Stijn Wuytens. “We willen meteen tonen dat de ambities terecht zijn.”