Wie blijft in het spoor van leider Hades? Stefan Verbist en Cappellen spelen tegen Belisia eerste topper van drie: “We praten niet over de titel”

voetbal tweede nationale BCappellen bleef vorig weekend steken op een 1-1-gelijkspel tegen Racing Mechelen. Met dat puntje blijven de troepen van Tom Schipper weliswaar in het spoor van leider Hades en nummer twee Belisia, maar met een match meer gespeeld is de foutenmarge klein. De komende weken zullen hoe dan ook een indicatie geven van de ambities die Cappellen daadwerkelijk nog mag koesteren dit seizoen. Met zondag Belisia, volgende week Hades en daarna eerste achtervolger Hasselt op het menu, kan de titelstrijd in een beslissende plooi worden gelegd. Of toch niet?

“Ik ben zelf vooral heel erg benieuwd naar hoe we het er vanaf zullen brengen”, zegt kapitein Stefan Verbist. “Als we zelf ons niveau halen, ben ik er in elk geval van overtuigd dat we ons met die ploegen kunnen meten. Ik heb het volste vertrouwen in de ploeg en mijn ploegmaats. Maar wat de uitkomst ook wordt, ik denk niet dat eindstand in het klassement over drie weken zal vastliggen. Deze reeks is zó onvoorspelbaar en er zijn nog altijd heel veel wedstrijden te spelen. Wij praten niet over de titel, maar focussen op de eerstvolgende opdracht. Dáár moeten we klaar voor zijn.”

“In dat opzicht ben ik zeker tevreden met wat we de voorbije weken op de mat legden. We halen weer een goed niveau en vooral de nodige grinta is aanwezig. Dat heb ik op bepaalde momenten gemist en niet toevallig viel dat samen met mindere resultaten. Of die strijdlust ook voldoende aanwezig was tegen Racing Mechelen? Toch wel, anders hadden we er niet eens een punt tegen gepakt. Het was gewoon een goed en terecht gelijkspel. Er vielen te weinig kansen te noteren om echt een winnaar aan te kunnen duiden.”

Verlengd verblijf

Eerder deze week kwam er ook persoonlijk nieuws rond Verbist op voetbalvlak, want hij gaf zijn woord in bestuurskring om ook volgend seizoen aan de slag te blijven in Kapellen. “Ik voel me hier gewoon goed”, zegt de 25-jarige middenvelder, die komende zomer aan zijn derde seizoen bij Cappellen begint. “Sinds dit seizoen ben ik ook kapitein wat aangeeft dat de coach en mijn ploegmaats op me rekenen. Die verantwoordelijkheid vind ik leuk en ze maakt van mij een betere speler. Ook al besef ik dat ik nog kan groeien in die rol.”

“Eerder dit seizoen was ik zo’n twee maanden buiten strijd met een zware liesblessure, maar ik heb in die periode hard gewerkt om terug te komen. De resultaten zaten ook wat tegen op dat moment en misschien heeft dat er wel toe geleid dat ik zo snel mijn plaats weer kon innemen in de ploeg. Mijn grootste kwaliteit? Ik probeer de groep elke week extra scherp te zetten. De mentaliteit is soms iets te Antwerps. (lacht) We bezitten heel veel kwaliteit op voetbaltechnisch vlak, maar daarin schuilt ook het gevaar dat we te ontspannen aan de aftrap komen. Niet dat ik hamer op potig spel, maar we zijn soms te weinig klootzak en dat vuur hebben we elke week nodig.”

Kort - Na Symons, El Madani en Kil verlengde ook Nando Nöstlinger zijn contract voor volgend seizoen.

