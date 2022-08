Wie anders dan Oli Romero zet Ninove op weg naar zege in openingsmatch: “Als ploeg waren we bijzonder sterk”

Voetbal eerste nationaleKVK Ninove heeft zijn intrede op het hoogste amateurniveau niet gemist. Op het veld van Rupel Boom keken de jongens van coach Alan Haydock al snel tegen een vroege achterstand aan na ongelukkig mistasten van doelman Van Den Noortgaete. Maar de promovendus toonde al snel zijn ware aard. Voetballend waren de withemden gewoon beter dan de thuisploeg en met een goaltjesdief als Romero in de rangen ging Ninove op én over de Steenbakkers (uitslag: 1-2).

In vergelijking met de bekermatch van afgelopen zondag tegen Couvin maakte kapitein De Wannemaeker centraal achterin zijn wederoptreden. De Bauw was het kind van de rekening en verdween naar de bank. Ook nieuwkomer Fabio Polizzi, die tegen zijn ex-ploeg speelde, werd in de basis gedropt ten koste van aanvaller Straetman. Op twee namen na stond er bijna een identiek elftal op de mat als de ploeg die vorig seizoen promoveerde. De zogenaamde automatismen, weet je wel.

Waren het de zenuwen of de drempelvrees voor het hoogste niveau, feit is dat Ninove niet als een wervelwind uit de startblokken schoot en al na drie minuten tegen een achterstand aankeek. Een eerder ongelukkig tegendoelpunt, maar wel eentje dat Ninove wakkerschudde en de ploeg plots deed voetballen. “Collectief gezien was dit onze beste prestatie sinds de start van voorbereiding. We weten dat we goed kunnen voetballen en dat hebben we ook getoond. Zelfs de thuissupporters waren het erover eens dat we meer dan verdiend de drie punten pakten”, vertelde een tevreden Oli Romero (33) na afloop.

100ste doelpunt voor Ninove

Drie gouden punten overigens, want zo is de nul meteen van de tabellen. “Goed starten is belangrijk. Vorig jaar hadden we het vooral lastig op verplaatsing en nu pakken we meteen uit met een zege. Dat geeft vertrouwen. Dat ik opnieuw twee doelpunten scoor? Waarom zou ik twijfelen aan mijn kunnen? Mijn tweede doelpunt was mijn honderdste in Ninoofse loondienst. En dat in 95 wedstrijden. Mooi gemiddelde toch. Vorig jaar maakte ik er 34.”

“Wat het dit seizoen gaat worden, kan ik niet voorspellen. Ik probeer er zoveel mogelijk te maken en mijn steentje bij te dragen aan zoveel mogelijk zeges. Te beginnen zaterdagavond in de bekermatch tegen Bocholt. Trekken we daar de lijn door, dan wacht mijn ex-ploeg Deinze in de volgende ronde. Je zou voor minder gemotiveerd zijn”, aldus Romero, die pas een kleine twee weken geleden zijn contract bij Ninove met twee seizoenen verlengde.

Rupel Boom: Laverge, Vervoort, Verkerken (46' Mmaee), Abaz (82' Lukebakio), Bourdouxhe, Traoré, Gadji, Thuys (67' Mwenda), Aydouni, Thiel, Bliek.

Ninove: Van Den Noortgaete, De Wannemaeker, Polizzi F. (68' Polizzi L.), Hertveldt, Deryck, Grancea (90' Djoum), Romero, Geenens, Lufira Luebo, Tshimanga, Bael (79' Straetman).

Doelpunten: 3' Abaz (1-0), 60' en 84' Romero Gomez (1-1 en 1-2).

