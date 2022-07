Wibo Van Poeck (TC De Pinte): “Tevreden over mijn spelniveau”

Wibo Van Poeck (TC De Pinte) is de grote slokop bij mannen 2. Twee weken op rij won hij een toernooi in deze reeks. In Deinze haalde hij het na een slopende partij tegen Frank Duyck (6-4, 6-3) en in Lievegem zette hij makkelijk Pieter Van Hyfte opzij (6-0, 6-3). Met Jutte Van Hansewyck won hij op TC Indiana ook het dubbeltoernooi tot 230 punten en met Sofie Heyse speelt hij in de reeks P500 de eindronde in Oostende. Van Poeck voelt zich duidelijk goed in zijn vel.

“Ik heb misschien wel het geluk dat ik in dit zomerseizoen bij mannen 2 aan de slag mag blijven. Eerst was ik ingedeeld bij mannen 1, maar omdat ik in het winterseizoen niet speelde en ook de interclubs aan mij liet voorbij gaan, bleef ik bij mannen 2. Al bij al ben ik er niet rouwig om. In de hoogste mannenreeks kan ik misschien wel één of twee rondes overleven, maar dan wordt ik meestal toch weggeblazen. Nu start ik in elk toernooi toch met een kans op winst. En het is nu al twee weken op rij prijs. Makkelijk was het in Deinze niet. Tegen Frank Duyck werd het een partij met lange rally’s en gezien de hoge temperatuur was het toch een slopende wedstrijd. In Lievegem kwam ik tegen Pieter Van Hyfte nooit echt in de problemen (6-0, 6-3). Pieter had daags voordien een zware wedstrijd gespeeld en dat zorgde ervoor dat zijn foutenlast hoger was dan gemiddeld.”

Verhuis

Van Poeck speelt deze week nog op RC Wetteren, maar last dan een rustpauze in. Al zal die ook niet zo lang duren. “Het is zo dat ik einde juli verhuis naar Kortrijk en daardoor speel ik heel even niet. Maar in augustus speel ik sowieso al zeker op TC For Ever en TC De Krijte en misschien links of rechts nog een toernooitje.”

Masters

Van Poeck won vorig de provinciale Masters en zong het tot de finale uit in de nationale Masters. Hij is er nog niet aan uit of die Masters een doel worden. “Ik begon wat later aan het seizoen en heb een achterstand dicht te fietsen. Maar intussen sta ik toch al op de zevende of achtste plaats. De toernooien in augustus geven me misschien de kans om nog de top vier in te duiken en dan kan ik die Masters alsnog spelen. Maar voorlopig is het niet echt een doel. Ik ben tevreden dat het zo lekker loopt, al heb ik het gevoel dat ik vooral op conditioneel vlak wat progressiemarge heb. Door het werk kom ik minder aan trainen toe en dat voel je dan wel. Bij mannen 2 valt dat wel mee omdat ik vaak aan zet ben, maar bij mannen 1 voel je wel dat die conditionele paraatheid ook belangrijk is.”