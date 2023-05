Wezel Sport boekt een unieke dubbelslag: zowel de A- als de B-ploeg behalen gelijktijdig de titel

voetbal derde provinciale B Jürgen De Smet (KFC Gavere-Asper): “Met drie voor één titel: het hangt zondag af van wie echt wil!”

Promoveert KFC Gavere-Asper rechtstreeks naar tweede of moet dat via de eindronde? Zondag valt de beslissing. Voor de titel in derde B komen met Nazareth-Eke, Gavere-Asper en ESA Bottelare nog drie clubs in aanmerking. En dat op amper negentig minuten van het einde van de competitie.