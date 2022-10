Wezel kan na enkelblessure weer rekenen op Yannick Mols: “Even gedacht dat ik lang buiten strijd zou zijn”

Wezel Sport is bezig om in derde nationale B een straf verhaal te schrijven. Dat de Molse formatie van trainer Wim Mennes stevig voor de dag zou komen, lag in de lijn van de verwachtingen. “Ik was vorig seizoen met Houtvenne actief in tweede nationale”, zegt Yannick Mols. “Hoewel het sportief een stap terug is, merk je dat er in deze reeks bijzonder veel kwaliteit aanwezig is. De meeste ploegen, waaronder ook Wezel, beschikken over spelers met veel ervaring. Het is uiteraard nog vroeg, maar het doet deugd om bovenaan het klassement mee te draaien.”