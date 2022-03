Westhoek-trainer Bruno Debo blijft op zijn hoede na ruime zege tegen Menen: “Neen, het behoud is nog niet binnen”

Na een hoekschop en een actie Coppin-Prez trapte Mahieu al in de openingsminuut de 1-0 van dichtbij binnen. Na opnieuw een corner van Prez zou centrale verdediger Mahieu tegen zijn ex-ploeg na de pauze nog een tweede keer scoren en daarmee zijn doelpuntentotaal op acht brengen. “We kwamen direct op voorsprong, maar jammer genoeg vergaten we het voor de rest helemaal af te maken. Menen kan vrank en vrij voetballen. Met Brochet aan de bal waren ze voor de rust beter”, reageert Westhoek-coach Bruno Debo. “We hebben ons in slaap laten wiegen. We lieten voor de rust vier-vijf kansen onbenut.”

Het doelpunt viel evenwel aan de andere kant, toen na een actie op links Demets met een kopbal de gelijkmaker kon netten. “Gelukkig konden we direct reageren en gingen we zo alsnog met een voorsprong de rust in”, zegt de coach van Westhoek.

Het verschil met het derdelaatst geklasseerde FC Wetteren loopt op tot 7 punten. “Maar het behoud is nog niet binnen”, benadrukt Debo. “We moeten nog punten pakken. We tellen er nu 26, ik zou graag 32 à 33 punten zodat we kunnen spreken van een goede terugronde.” Jason Vanrobaeys viel uit met een verrekking aan de bil.

Scherper zijn in de duels

Bij de bezoekers heeft doelman Benoit Degruyter nog geen nieuwe ploeg. “Ik heb geen idee waar ik volgend seizoen aan de slag zal zijn”, klinkt het. “Er zijn wel gesprekken, maar niks concreet. Er zijn mooie aanbiedingen, zeker sportief. Ik plak geen datum op de termijn waarin ik wil beslissen.”

Het team van trainer Verriest kwam snel op achterstand. “We moeten veel scherper zijn in de duels en onze voet durven zetten”, zegt Degruyter. “Soms gaat het te gemakkelijk bij ons. Na die vroege achterstand kwamen we goed in de match en konden we er voetballend goed uit komen. Die kansen voor de thuisploeg kwamen iets te gemakkelijk. Westhoek had nooit meer mogen scoren op slag van rust. Eén lange bal en het was kassa.”

Vermits het bij de fusieploeg ophoudt in tweede nationale wordt er maar tweemaal per week meer getraind. “Een toegift van de coach”, besluit Degruyter.

Rechtsback David Rogie moest stoppen wegens een probleem met zijn lenzen.

