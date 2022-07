West-Vlaming Willem Vancompernolle pakt in Hongarije eerste titel ooit in het American Football

De jonge West-Vlaming speelde al in Spanje, Zweden en Duitsland, sinds dit seizoen in Hongarije. Nochtans wordt de Duitse competitie hoger aangeschreven. “Een stap achteruit om er in de toekomst twee vooruit te zetten”, omschrijft Vancompernolle zijn transfer naar Hongarije. “Met mijn huidige ploeg ben ik actief in drie competities. Een eerste titel hebben we beet. We zullen in 2023 in een hogere Europese competitie uitkomen. In de ELF (European League of Football, red.) met ploegen uit Duitsland, Spanje, Turkije en Zwitserland. Nu zijn we actief in de CEFL (Central European Football League, red.). Dat is een competitie met vooral landen uit Oost-Europa. Zondag spelen we de finale tegen de Praag Lions.”

Start bij Izegem Tribes

In september volgt in Oostenrijk nog een derde finale. Willem Vancompernolle leeft deeltijds van het American Football, een sport die hij ongeveer acht jaar geleden leerde kennen tijdens een les lichamelijke opvoeding aan het VTI in Menen. “Ik begon bij de Izegem Tribes”, blikt hij even terug. “Ik deed graag American Football. Intussen is het veel meer geworden. Eerder een passie. Elk jaar in maart of april trek ik naar het buitenland om enkele maanden American Football te spelen. Eens de competitie voorbij kom ik naar huis en werk ik als schrijnwerker.”

Competitie wordt beter

Nochtans werd Vancompernolle opgeleid tot elektricien. Toen hij zijn opleiding in het secundair onderwijs afgerond had begon hij uit te zwermen om zijn favoriete sport te kunnen spelen. Dit jaar belandde hij in Hongarije. “Ik was op zoek naar een ploeg en kwam via een ploegmaat die overstapte naar de Fehervar Enthroners in contact met het management van de Hongaarse ploeg”, verduidelijkt Vancompernolle. “Het niveau van de competitie is iets minder dan in Duitsland, maar is aan het groeien. Normaal zal ik ook volgende zomer in Hongarije spelen. Dat is toch de bedoeling nu we naar een hogere Europese competitie promoveren.”