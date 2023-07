West-Europese beachkampioenen Van Deun-Coens: “Een Belgische manche winnen is ons volgend doel”

Positief vertrouwen

“We wonnen vorig weekend het West-Europees kampioenschap voor U21 in Toulouse”, vertellen de twee Antwerpse meisjes. “Dat geeft ons wel een boost. Het was aanvankelijk nog wat zoeken. Maar eens we het plezier vonden en onze communicatie steeds beter werd, groeide onze ‘mindset’ en ons positief vertrouwen. We zorgden voor veel variatie, het wedstrijdplan klopte en op tactisch vlak pasten we ons telkens goed aan. Op de juiste momenten konden we de situaties in ons voordeel omdraaien.”

“Vanaf nu moet niets meer. We gaan echter onze verwachtingen plots niet veel hoger plaatsen”, glimlacht de 18-jarige Youna Coens. “Voetjes op de grond. Natuurlijk was er ongeloof, zelfs lang nadat we de gouden medaille hadden gekregen. Na dit succes stijgt onze overtuiging wel. Winst, ook na moeilijke momenten, blijft altijd mogelijk.” “Hier in Leuven is het internationaal niveau toch wat hoger”, merkt Jade Van Deun (19 jaar) terecht op. “In de nationale Geberit Beach Tour stonden we reeds twee maal in de finale. (Haacht en Kortrijk, red.). Ons volgend doel is om eens een manche in België te winnen. Na de Masterfinales in Brussel spelen we in augustus het EK voor U20 in Letland en in september de Wevza finales in Italië. We blijven intensief aan onze progressie werken, want we stellen bijvoorbeeld vast dat de power in het internationaal volleybal almaar groter wordt.”