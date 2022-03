Wesley Wauters: “Gentson heeft meer groeimogelijkheden in eerste landelijke”

Met vijf zeges op rij zet Amon Jeugd Gentson een indrukwekkende reeks neer. We moeten al terug naar 19 februari om het laatste verlies te noteren. Dat was tegen leider Boom B.

“Bij aanvang van de competitie ambieerde de spelersgroep top zes, ik hield het op top drie”, blikt coach Wauters terug. “We willen top twee vasthouden en onze resterende zes wedstrijden winnen. Gelukkig zijn we niet verplicht om te promoveren. Wij blijven liever in eerste landelijke, waar het volgend seizoen nog plezanter wordt. Ieper en Aalst versterkten zich met eersteklassespeelsters. Dat wordt zeer interessant.”

Al blijft Gentson niet toekijken hoe de anderen zich versterken. Marie Van den Broecke keert na drie jaar Sparta Laarne terug naar Gentson. Amon Jeugd speelt in zijn laatste zes matchen nog tweemaal tegen Ieper en ook onder andere tegen Kortrijk en Brasschaat. “We zien wel wat dat moeilijk programma nog brengt”, berust Wauters. “We worden nu al enkele weken achtervolgd door Covidpech. In plaats van wedstrijden met 13 speelsters te starten, spelen we met 9. Maar er zijn dan anderen die de handschoen opnemen.”

Allround ploeg

“Dat bewijst dat er potentieel in deze spelersgroep zit”, vervolgt Wauters. “We creëren veel open shots. Mochten die ook nog eens allemaal binnen gaan, kunnen we het potentieel nog optrekken. Tegen Hasselt verloren we maturiteit. Als we de wide open shots konden scoren, wonnen we met dertig punten verschil.”

“Ik heb een allround ploeg. Rani Simoens bewees als organiserend talent dat je niet altijd met scorend vermogen je steentje kunt bijdragen. Ook Uittenhove, Blomme en Asseloos hebben mij verrast. Iedereen werkt voor elkaar en dat is de sterkte van de ploeg. Die kan zowel op fysiek, defensief als mentaal vlak nog groeien. De pieken en dalen moeten we afvlakken naar continuïteit. We denken op lange termijn en dan zitten we best op onze plaats in eerste landelijke”, besluit Wauters.

