Wesley Wauters bekert met Jeugd Gentson tegen Phantoms Boom: “Trots op onze 5 op 5”

Jeugd Gentson haalde op de openingsspeeldag verschroeiend uit tegen Osiris Aalst. Daarna volgden nog vier zeges. Die reeks werd vorig weekend gestopt door promovendus LDP Donza.

“Ik heb mijn speelsters nooit zo zenuwachtig aan een wedstrijd weten te beginnen”, blikt Wauters terug op het eerste verlies van zijn team. “Nooit eerder moest ik twee time-outs gebruiken in het eerste kwart. Donza was een onbekende voor ons. We moesten tijdens de wedstrijd op zoek naar oplossingen en dat was helemaal nieuw.”

De wedstrijd lag heel vaak stil. “Er werd heel vaak gefloten en zo raakten wij nooit in ons tempo”, sakkert Wauters. “Gentson moet het hebben van veel rotaties en hoog tempo. Bovendien sloeg Jirka Van Impe haar voet om. Die zullen we 2 tot 6 weken moeten missen.”

Pech die bovenop de blessure van Louise De Geest komt.

“De kruisbandblessure van De Geest is een streep door het hele seizoen”, bevestigt Wauters. “Gelukkig hebben we Marie Vanden Broecke kunnen terughalen van Laarne. Zij is een versterking inside.”

Geduld

“We wisten op voorhand dat het geen makkelijk seizoen zou worden”, vervolgt de Gentse oefenmeester. “Valcke en Claeys krijgen hun kans in de A-ploeg, maar moeten geduld oefenen. Met de A-ploeg wil ik winnen. Er is minder tijd om na te denken en het tempo ligt hoger. De B- en C-ploeg, U16 en U14 zijn opleidingsploegen. Er is één rode draad. Op termijn moeten we daar bij Gentson de vruchten van plukken. We willen beter doen dan vorig seizoen. Zowel offensief als defensief. Maar onze foutenlast moet omlaag. Agressieve defense is oké, maar teveel ploegen spelen met ons mee vanop de vrijworplijn.”

Trots

Bij het bezoek van titelverdediger Boom B en hun fanionteam op maandag voor de beker van België zal een agressieve defense nodig zijn. “De meiden hebben de doelstellingen gemaakt”, weet Wauters. “Eén ervan was tegen een eersteklasser spelen in de Cup. Met het potentieel dat wij hebben, zal ook Boom B een lastige klip zijn. Toch is die 5 op 5 al beter dan we zelf verwacht hadden. En daar ben ik best trots op”, besluit Wauters.