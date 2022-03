Wesley Vanbelle (Dender): “Onze stevige thuisreputatie tegen Olympic Charleroi bevestigen”

Voetbal eerste nationaleIn de strijd om een eindrondeticket staat FCV Dender nu zaterdag voor een cruciaal duel tegen Olympic Charleroi. Na het kostbaar puntenverlies op het bescheiden La Louvière Centre is winnen een must tegen de Doggen, want de blauwhemden staan weliswaar op de derde plaats, maar de nummers vier en vijf Olympic en Club Luik, die op één en twee punten volgen, hebben één wedstrijd minder gespeeld.

Wesley Vanbelle heeft er vertrouwen in dat FCV Dender een goed resultaat zal neerzetten tegen Olympic.

“We zijn al tien wedstrijden ongeslagen, verloren dit seizoen thuis nog niet en incasseerden tot dusver nauwelijks tegengoals voor eigen publiek”, zegt de linksback. “We moeten onze stevige thuisreputatie bevestigen tegen de Walen. Dankzij onze spectaculaire remonte komt er de jongste weken meer publiek opdagen en is er automatisch meer sfeer in het stadion. We mogen onze supporters geenszins ontgoochelen. Akkoord dat we op La Louvière geen te beste beurt maakten, maar de omstandigheden om er een degelijke match van te maken zaten niet mee. Op een slecht bespeelbaar veld was het moeilijk spelen tegen een ploeg die niet wilde mee voetballen. Van Olympic verwacht ik dat wel, want dat is een ploeg met veel meer technisch vermogen.”

Leider Dessel Sport vroeg geen licentie voor 1B aan, maar moet volgens het reglement toch de eindronde betwisten. Jullie moeten bijgevolg in de top vier eindigen voor deelname aan de eindronde.

“Dat is in feite wel bizar. De Kempense club heeft in de eindronde niets te winnen of te verliezen tussen clubs die voluit voor de promotie gaan. Wij gaan er alleszins honderd procent voor. Het wordt een strijd op het scherp van de snee tussen vijf club voor vier plaatsen: wijzelf, Dessel Sport, Patro Eisden, Olympic Charleroi en Club Luik. De laatste club zou ik nog niet afschrijven na de mindere resultaten van de jongste weken. Het wordt afwachten welk effect de pas doorgevoerde trainerswissel Drazen Brncic-Gaëtan Englebert zal hebben.”

Zware blessure

Jijzelf werd niet zo lang geleden afgeremd door een zware blessure.

“Ik liep in december een spierscheur in de bil op en maakte de fout iets te vroeg te hervatten, met als gevolg dat ik toch een zestal weken out was. Nu ligt alle ellende evenwel achter de rug en ben ik volledig fit.”

Het is op je 35ste wel knokken om in de ploeg te staan. Je schippert tussen de bank en een basisplaats. Het is bij FCV Dender het eerste seizoen dat je niet echt zeker bent van je plaats.

“Ik maakte dat eerder in mijn carrière al wel mee en weet daar wel mee om te gaan. Hoewel ik 35 ben, wil ik nog steeds zo veel mogelijk spelen. Ik kan het wel beter plaatsen als ik naast het team val. Ik begrijp dat het ploegbelang primeert.”

