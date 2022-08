Wesley Van Dyck weer derde op het BK: “Deze tweede bronzen medaille zie ik als een mooie beloning”

Dus zal Van Dyck nog even geduld moeten oefenen. Volgend seizoen wordt het BK elite 2 in Putte georganiseerd, in 2024 in Brasschaat. Telkens op biljartvlakke omlopen. Zondag in St-Lievens-Houtem werd de titelstrijd op een glooiende omloop gegeven. Met Wesley Van Dyck van voor halfkoers in de vuurlijn. Eerst kwam hij bij elf leiders. Daarna trok hij met Wannes Heylen in de aanval, de aanzet tot een vlucht met negen. Nog steeds niet beslissend want nadat eerst Niels De Rooze (zilver) en Vince Gerits (goud) aanpikten dikte de leidersgroep aan tot zeventien man. Die leidersgroep scheurde. Zes renners, met Van Dyck, glipten weg. Enkel David Desmecht kon nog de sprong voltooien. In de sprint legde Van Dyck de duimen voor Gerits en De Rooze.

Waalse interclubs geschrapt

“De dagen voor het BK dacht ik aan diverse scenario’s”, gaf de pion van Shifting Gears-Black Sheep toe. “Aan een late uitval onder meer. Verrassen kan ik niet meer, op kousenvoeten wegrijden ook niet. Bovendien is er in deze finale nergens een stuk waarop je het verschil kan maken. Mijn wattages in een sprint zijn niet dezelfde als die van Gerits of De Rooze. Dat ik hier derde kan worden heb ik te danken aan mijn frisheid op het einde. Laat dit BK in de Ardennen plaatsvinden, kan ik mijn gewicht uitspelen, mijn sterkte ook. Daar zou ik mijn slag kunnen slaan. Ik hoopte dat te kunnen bewijzen in de Waalse manches van de Beker van België, maar die proeven zijn afgelast.”

Gerits verdiende kampioen

Zowel de koers in Erezée (4/9) als Momignies (18/9) werden geschrapt. Dus rest enkel nog de finale in Berlare (24/9). Van Dyck staat tweede op zes punten van leider Jonas Smet. Vermoedelijk zal hij ook in Berlare de koers proberen openbreken. “Dat is mijn stijl van koersen, mijn manier om anderen pijn te doen”, aldus Van Dyck. “Deze tweede bronzen medaille in twaalf maanden is voor mij een beloning. Toen Vince Gerits vorige dinsdag de Omloop van de Grensstreek won en voortdurend krampen veinsde, vond ik dat niet leuk. Op dit BK heeft hij alles gecounterd. Dus is hij de verdiende kampioen. Ik hoop dat hij in de driekleur wel eens spreekwoordelijk met zijn hoofd tegen de muur durft rijden.”

