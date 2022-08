Wesley Van Dyck vermoedt dat BK voor elites zonder contract loterij wordt: “In Houtem kunnen er veel winnen”

Wielrennen elite z/c Pieter De Paepe met vertrouwen naar BK: “Zege in Overmere toont vormpeil aan”

Pieter De Paepe heeft zijn jaarlijkse overwinning op zak en dat is knap. De eliterenner zonder contract uit Schoonaarde houdt er drukke beroepsbezigheden op na. Toch kwam hij midweek in Overmere als eerste over de meet. Meteen toont hij aan dat hij klaar is voor het Belgisch kampioenschap dat zondag in Sint-Lievens-Houtem doorgaat.

24 augustus