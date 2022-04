Wesley Van Dyck met nieuwe bolide naar twee zeges in vier dagen: “Die Specialized voelt heel goed aan”

Twee koersen op een nieuwe fiets, twee keer bingo! Wesley Van Dyck zette in Bellegem de Witte Donderdagprijs op zijn naam en was op paasmaandag ook de beste in Nieuwrode, in de eerste proef van de Beker van België.

Door zijn transfer van het Vetrapo B-Close Cycling Team naar Shifting Gears-Black Sheep leek de 27-jarige Van Dyck de Beker van België vaarwel te zeggen. De eliterenner zonder contract uit Gavere won deze competitie al eens en leek op zoek naar nieuwe uitdagingen. “Deze winter kwam Alexander Alonso op training toch plots met de idee om de Beker van België te rijden”, beweert Van Dyck. “Twee dagen later was onze kandidatuur al oké.”

Voor de sprinters

In het Vlaams-Brabantse Nieuwrode leek de interclub voorbestemd voor de spurters. Het ging anders. In de finale liepen vier renners veertig seconden uit. “Nieuwrode is niet mijn favoriete wedstrijd”, gaat Van Dyck verder. “Voor de start hoopte ik de schade te beperken door top tien te sprinten. Rond halfweg zat ik in een vlucht met zeven man. Uiteindelijk bleef ik met Victor Vercouillie over. Met twee was het vechten tegen de bierkaai. In de finale wou ik nog één keer alles op alles zetten. Guillaume Seye demarreerde dertig kilometer van de streep. Ik ging mee, we raakten met 25 man voorop. Tot dan hadden we Belgisch kampioen Tom Timmermans nog niet gezien, maar hij was wel mee.”

Eerste BvB-leider

De samenwerking stokte, het peloton bleef de ruime leidersgroep in het vizier houden. “Seye sprong nog eens, Jonas Smet ging mee”, aldus Van Dyck. “Mijn laatste kans, dacht ik bij mezelf. Toen het gaatje van dat tweetal groot genoeg was sprong ik. Victor Vercouillie ging mee. In één ruk reed ik naar voor. Samen boksten we een geruststellende voorsprong bij elkaar. Waardoor we in de laatste ronde zelfs konden pokeren.”

Van Dyck sprintte sneller dan Seye, Smet en Vercouillie en is in de Beker van België de eerste leider. “Vier dagen na mijn eerste al een tweede zege”, glundert Van Dyck. “Voor Bellegem vorige donderdag was ik nog niet goed genoeg om te winnen. Ook al haalde ik overal de top vijf. Misschien heeft het met mijn nieuwe fiets te maken. Die Specialized van conceptstore Shifting Gears voelt heel goed aan. Voor ik er in Bellegem een eerste keer mee koerste had ik er nog maar vier trainingen mee afgewerkt. Die fiets ligt heel goed in de hand.”