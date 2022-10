Wesley Deschacht en Lombardsijde staan verrassend mee in de subtop: “Ploeg moet op en naast het veld overeen komen”

Voetbal tweede provinciale BVeel ploegen gaven SC Lombardsijde weinig kans om dit seizoen in tweede provinciale een grote rol te spelen. De promovendus verzamelde na zeven speeldagen echter al elf punten en staat zo ietwat onverhoopt in de top zes. T1 Wesley Deschacht laat zijn licht schijnen over de goede competitiestart.

Lombardsijde speelde vorig seizoen kampioen in derde provinciale, maar zag afgelopen zomer een pak sterkhouders vertrekken. Coach Wesley Deschacht zag zich zo genoodzaakt om met een pak nieuwkomers opnieuw van nul te starten. In de eerste weken van haar debuutseizoen - Lombardsijde speelde nooit eerder in tweede provinciale - wisten de Duinkonijnen onverwacht al heel wat punten te pakken: drie zeges tegen Heist, Jong Male en Beveren, en twee gelijke spelen tegen Zwevezele en Lissewege. “Wij dienden Jong Male, dat met vier punten afgetekend op kop staat, hun enige puntenverlies van het seizoen toe”, bevestigt Deschacht. “Ook Zwevezele, dat derde staat, wisten we punten af te snoepen. Ja, voor deze start had zeker getekend. Het doet me ook deugd dat iedereen verrast is met onze positieve resultaten. Allicht hadden jullie (de pers, red.) het ook niet verwacht, want je bent de eerste journalist die mij opbelt dit seizoen (lacht).”

Ploeg op en naast het veld

Hoe heeft Deschacht het verlies in kwaliteiten kunnen opvangen en Lombardsijde opnieuw tot een competitief geheeld gesmeed? “Ik vind het belangrijk dat er niet enkel op het veld één ploeg staat”, vervolgt de coach.

“Ook naast het veld moet het klikken, anders ben je niet bereid om die extra meters te maken. Mijn jongens luisteren goed naar mij, naar elkaar, en als ze zien dat mijn aanpak loont, blijft hun geloof in eigen kunnen groeien. We kunnen heel goed inschatten tot wat we wel en niet in staat zijn. Zo proberen we onze sterktes zoveel mogelijk uit te spelen.”

“Ons transferwerk was al vroeg af, maar een late en onverhoopte transfer van Paco Avoki, een 19-jarig talent die overkom van eersteprovincialer Diksmuide, heeft ons een extra kwaliteitsboost gegeven. Verder liggen de twee Roemenen, die overkomen van Zandvoorde, goed in de groep en zijn ze een meerwaarde voor ons elftal. Tot slot toverde ik met Casey Ardaen nog een wit konijn uit mijn hoed. Hij was eigenlijk al een tijdje gestopt met voetballen na een zware blessure, maar hij besloot om het toch nog eens een kans te geven. De voorbije drie weken stond hij in mijn basiselftal, waar hij week na week naar een hoger niveau aangroeit.”

Veel goesting

Het is de eerste keer in de geschiedenis van SC Lombardsijde dat de kustploeg aantreedt in tweede provinciale. “Foutjes worden sneller afgestraft, maar ik heb de indruk dat de meeste ploegen nog niet probeerden te voetballen tegen ons. Daarin ben ik wel ontgoocheld, maar na onze goede resultaten hoop ik dat dit binnenkort zal keren. Wij trekken dit weekend alvast met veel goesting naar Bredene, de ploeg die in onze reeks over het meeste kwaliteit beschikt en d” grote titelfavoriet is. Al zal ik er helaas niet bij zijn, want ik heb beroepshalve verplichtingen als video-analist bij KV Oostende”, besluit Deschacht.

Lees ook: meer voetbal provinciale